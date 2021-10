Preetz

Die Stadt Preetz ist dabei, ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept zu entwickeln, das auch die Gemeinden Schellhorn und weitere Umlandgemeinden einbezieht. Ausgehend von einer ausführlichen Analyse des Ist-Zustandes sowie eines Leitbildes mit Zielsetzungen konnten jetzt die Bürger Ideen und Wünsche äußern – mit teilweise überraschenden Ergebnissen.

So kam sogar mehrfach der Vorschlag, das gesamte Stadtgebiet als Tempo 30-Zone auszuweisen. Auch die Idee der Verkehrsplaner, um den kompletten Innenstadtbereich einen Einbahnstraßen-Ring zu legen, fand etliche Befürworter. Viel Zustimmung gab es zudem für den Vorschlag, die Bustickets für die Schüler, die in Preetz zur Schule gehen, aus Steuermitteln zu bezahlen. „Das würde dabei helfen, viele Eltern-Taxis überflüssig zu machen und damit Nadelöhre wie etwa die Kührener Straße zu entlasten“, begründete eine Teilnehmerin die Idee.

Zur Galerie Mit der „Sprottenflotte“, der Bike & Ride-Anlage am Bahnhof und einigen ausgewiesenen Radwegen ist Preetz schon auf der richtigen Spur.

Zuvor hatten die Verkehrsgutachter und -planer der beiden beauftragten Planungsbüros die Ergebnisse der Verkehrserhebung und -analyse sowie der Online-Befragung kurz zusammengefasst und die gut 50 Anwesenden aufgefordert, ihre Anregungen und Wünsche zu vier Schwerpunkt-Themen zu äußern. „Ohne Denkverbote und zunächst auch ungeachtet dessen, ob es überhaupt mach- oder finanzierbar ist“, ermunterte Stefan Luft vom Planungsbüro urbanus die Frauen und Männer.

In einzelnen Arbeitsgruppen setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mit den Themen Nahmobilität und Barrierefreiheit, ÖPNV und alternative Mobilität, Verkehrsberuhigung und Straßengestaltung im Zentrum sowie Parkraum-Management und E-Mobilität auseinander.

Im Fokus: Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Dass dabei vor allem Fuß- und Radverkehr eine zentrale Rolle spielten, kam nicht von ungefähr, denn bereits bei der Online-Befragung hatten mehr als die Hälfte der Teilnehmer zu diesen beiden Bereichen Mängel beziehungsweise Verbesserungsvorschläge genannt. Rund 40 Prozent hatten angegeben, fast täglich das Fahrrad zu nutzen. Die Unfall-Statistik folgt diesem Fokus, denn im Zeitraum von 2017 bis 2019 waren an fast der Hälfte (45 Prozent) der insgesamt 230 polizeilich erfassten Unfälle Fußgänger und/oder Radfahrer beteiligt.

Pendlerströme aus und nach Preetz Nach den vorliegenden Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2019 pendelten 2070 Arbeitnehmer aus Preetz nach Kiel, 300 nach Schwentinental, 200 nach Plön, 130 nach Neumünster, 140 nach Hamburg und 90 nach Lübeck. Die restlichen 220 Personen verteilten sich auf Arbeitsorte in Eutin, Schellhorn, Schönkirchen oder Flintbek. Bei den „Einpendlern“ nach Preetz kamen 670 aus Kiel, 170 aus Schwentinental, 170 aus Plön, 130 aus Lütjenburg und 100 aus Lehmkuhlen. Die restlichen 250 Arbeitnehmer verteilten sich auf Arbeitsorte in Ascheberg, Schönberg, Kühren und Selent.

Wenig überraschend auch, dass erneut die Kührener Straße die Defizit-Liste bei den Hauptverkehrsachsen anführt, gefolgt vom Hufenweg und der Wakendorfer Straße. In der Kührener Straße gilt vor allem der Bereich zwischen Schützenplatz und Feldmannsplatz als Brennpunkt, der regelmäßig vor Schulbeginn oder nach Schulschluss zum gefährlichen Nadelöhr wird. Um die Situation etwas zu entschärfen, schlugen Teilnehmer vor, den dortigen Anwohnern alternative Parkmöglichkeiten anzubieten, um die schmale Straße nicht länger zusätzlich einzuengen. Ähnlich lautende Vorschläge gab es auch für die Kirchen- und die Mühlenstraße.

Preetz könnte mit durchgängig Tempo 30 Vorbild sein

Neben weiteren Geschwindigkeitsbegrenzungen – „Modellregion Preetz: Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet“ – standen breitere und besser gekennzeichnete Fuß- und Radwege oder der Vorrang für Radfahrer im Stadtkern ganz oben auf der Wunschliste, ebenso ein mehrstöckiges Parkhaus auf der Westseite des Bahnhofs. Zahlreiche Verbesserungsvorschläge gab es außerdem zum Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Dazu gehörten etwa eine bessere Taktung und Abstimmung des Stadtbusverkehrs mit den Umlandlinien und den Fahrplänen der Bahn sowie ein Wochenend-Angebot bis 1 Uhr nachts. Mehr Park & Ride-Plätze und in der Innenstadt mehr Parkmöglichkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gehörten ebenfalls zu den Anregungen.

Bessere Vernetzung im ÖPNV gewünscht

Vehement wurde auch der an anderer Stelle schon vielfach geäußerte Wunsch nach einem zusätzlichen Bahnhaltepunkt im Süden von Preetz wiederholt, von dem aus allein vier Schulstandorte erreichbar wären. Aus der ÖPNV-Arbeitsgruppe kam zudem der Wunsch, die Möglichkeiten des Nahverkehrs im Verbund besser bekanntzumachen und attraktiver zu bewerben. Auch zusätzliche Anreize wie Kombi-Tarife mit Tickets für Kino, Schwimmhalle oder Veranstaltungen, ein Anschluss an die Sondertarifzone Kiel oder ein kombiniertes Bahn-/Busticket „Preetz + City“ könnten dabei helfen, den Verkehr klimafreundlicher zu gestalten.

Alle Anregungen sollen nun in den nächsten Wochen von den Planern ausgewertet, auf ihre Machbarkeit hin überprüft und in enger Abstimmung mit Politik und Verwaltung gegebenenfalls in ein Gesamtkonzept eingearbeitet werden. Voraussichtlich Anfang 2022 soll das Konzept mit konkreten Handlungsempfehlungen für eine klima- und stadtverträgliche Mobilität vorliegen.