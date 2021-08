Heikendorf

Die Mühlen der Verwaltung mahlen langsam. Diese Erfahrung hat Matti Windeler (19), Vorsitzender des neu gegründeten Kinder- und Jugendbeirats in Heikendorf, gemacht. Vor anderthalb Jahren brachte er die erste gemeinsame Idee der jungen Leute für ein Beachvolleyballfeld am Möltenorter Strand per Antrag in die Heikendorfer Kommunalpolitik. „Ich dachte, man braucht nur ein bisschen Sand“, erzählt er. Aber dass Umweltschutzbelange und Flächennutzungspläne berücksichtigt werden müssen, das hat er ganz neu erfahren. „Ich bin froh, dass es am Ende doch geklappt hat“, sagt er.

Mit 78 Tonnen Sand aufgefüllt

Das neue Beachvolleyballfeld auf der grünen Wiese hinter dem Möltenorter Freistrand misst acht mal 16 Meter, wurde mit 78 Tonnen Sand aufgefüllt und ist seit seiner Freigabe vor zwei Wochen gut besucht. Sobald das Wetter schön ist, spielen Einheimische und Urlauber vor traumhafter Kulisse und mit dem nötigen Abstand zum Kurstrand. Denn dort war es in der Vergangenheit regelmäßig zu Konflikten zwischen Ballspielern und anderen Strandbesuchern gekommen, weiß Matti Windeler aus eigener Erfahrung. Aus diesem Grunde hatten sich die Jugendlichen einen eigenen Bereich am Strand gewünscht. „Auf dem neuen Beachvolleyballfeld stören wir niemanden. Auch nicht, wenn wir abends mal länger sitzen und Musik hören.“

Matti Windeler (18) vom Kinder- und Jugendbeirat in Heikendorf hat das neue Beachvolleyballfeld von der Idee bis zur Umsetzung mit auf den Weg gebracht. Radfahrer werden vor fehlgeleiteten Pässen mit einem Ballfangnetz geschützt. Quelle: Nadine Schättler

Damit Radfahrer und Spaziergänger auf dem nahen Fördewanderweg nicht von fehlgeleiteten Bällen überrascht werden, wurde das Volleyballfeld mit einem 3,50 Meter hohen Ballfangnetz ausgestattet. Die offene Spielfläche ist nach Angaben der Gemeinde Heikendorf während der gesamten Hauptsaison von Anfang Mai bis Ende September frei zugänglich für alle Spieler, die einen eigenen Ball mitbringen. Die Netze werden nur über Winter eingelagert. „Wir hoffen natürlich, dass es keinen Vandalismus gibt. Sollte es dazu kommen, müssen wir uns überlegen, ob wir einige Spieler etwa als Netzbeauftragte mit einbinden“, sagt Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU).

Matti Windeler gehört längst zu den Stammspielern auf dem neuen Beachvolleyballfeld. Er trifft dort junge Leute aus Heikendorf, aber auch aus der nahen Umgebung oder Urlauber. „Das Volleyballspiel stärkt die Gemeinschaft und den Teamgeist“, findet er. Die Tourismusbeauftragte der Amtsverwaltung Schrevenborn, Kristin Reischke, freut das. „Bisher hatten wir am Möltenorter Strand kaum Angebote für Jugendliche. Das Beachvolleyballfeld ist eine tolle Erweiterung unseres Freizeitangebots, mit dem wir gut werben können“, sagt sie.

Für Matti Windeler, der in Kürze mit einem Studium beginnen möchte, ist die Zeit im Kinder- und Jugendbeirat fast vorbei. Er hat viel gelernt. „Es gibt Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Man muss sie nur nutzen und hartnäckig bleiben.“ Für die nächste Wahl des Kinder- und Jugendbeirats in Heikendorf werden noch tatkräftige Mädchen und Jungen gesucht, die sich aktiv in der Gemeinde einbringen möchten. Nähere Informationen zur Kontaktaufnahme auf www.amt-schrevenborn.de (unter Bildung und Soziales).