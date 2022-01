Heikendorf

Vollgelaufene Keller, Erdverschiebungen – die Anschuldigungen von Anwohnern im Möltenorter Weg in Heikendorf gegenüber Investoren von Bauprojekten in ihrer Nachbarschaft sind groß. Sie behaupten, in ihren Gärten immer öfter nasse Füße zu bekommen, je mehr Flächen versiegelt werden. Der Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde interveniert als Träger der Regenwasserbeseitigung: Neubauprojekte bekommen nur dann eine Entwässerungsgenehmigung, wenn ein Nachweis erbracht wird, dass Regen- und Schmutzwasser schadlos für die Anwohner abfließen können.

Entwässerungsplan für jeden Neubau

Die Sorge der Anwohner sei daher schwer nachzuvollziehen, heißt es vom AZV. Bei jedem Neubauprojekt werde die fachgerechte Entwässerungsplanung genau geprüft, auch bei einzelnen Häusern in Bestandsgebieten. Ganz besonders auch bei Bebauung im Hinterland, wie es im Möltenorter Tal der Fall ist. Bei neu bebauten Flächen, die über 800 Quadratmeter groß sind, müsse laut Abwasserzweckverband sogar ein sogenannter Überflutungsnachweis vorgelegt werden. Sonst gäbe es keine Genehmigung für die Entwässerung.

Die Frage also, wo das Regenwasser bleibt, wenn der Neubau steht, ist bereits in der Planungsphase eines Bauprojekts elementar. „Wichtig ist, es darf kein Dritter geschädigt werden“, heißt es vom AZV, der für jeden abzuleitenden Tropfen Regenwasser in seinem Verbandsgebiet verantwortlich ist. Dass es in alten Häusern zu nassen Kellern komme, liege mitunter auch daran, dass Regenwasser-Abläufe, Schächte, Drainagen oder Pumpen nicht den heutigen DIN-Vorschriften entsprächen. „Eigentum verpflichtet“, weist der Zweckverband auf die Verantwortung von Hausbesitzern im Hinblick auf die Unterhaltung von Regenwassersystemen hin.

Nasse Keller: Bürger sollen sich melden

Sollte es doch mal nass werden im Keller, setzt der AZV auf Informationen durch Bürger, die sich in solchen Fällen telefonisch melden sollten. Auch gibt es ein Meldeformular im Ortsblatt, das ausgefüllt werden kann. Bei Bedarf fahren die Mitarbeiter des Zweckverbands raus und helfen kostenfrei in der Notsituation. Für weitere Maßnahmen zur Überprüfung von Leitungen etwa mit Hilfe einer TV-Befahrung oder anderen technischen Mitteln auf dem Grundstück werden allerdings Gebühren fällig.

Der Investor, die Firma Defina, die bereits einen zweieinhalbgeschossigen Neubau im Möltenorter Weg in zweiter Reihe realisiert hat, plant dort trotz der Kritik von Anwohnern ein zweites Projekt in ähnlicher Größenordnung und verweist auf Bundesvorgaben zur Innenraumverdichtung, die einen flächensparenden Wohnungsbau als Ziel hat. Gleichzeitig gibt er sich in der Gemeinde gesprächsbereit. „Ich vertraue auf eine gütliche Einigung mit Defina“, erklärt Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU). Dabei gehe es vorwiegend um Abstände zur vorhandenen Bebauung oder das Bauvolumen insgesamt. Auch über das Thema Hydrologie wolle man reden.