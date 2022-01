Heikendorf

Andrea Cederquist ist sichtlich emotional mitgenommen. Sie steht in dem Garten ihres Nachbarn Klaus Petersen, mit dem sie über gemeinsame Möltenorter Vorfahren vielleicht sogar verwandt ist, und ringt nach Worten. „Ich liebe mein Haus von den Großeltern. Es ist eine Lebensaufgabe“, platzt es aus ihr heraus. Ihre Familie und auch die von Klaus Petersen sind Ur-Heikendorfer. Sie wohnten immer schon im Möltenorter Weg, sie alle waren Fischer. Jetzt fürchten Andrea Cederquist und Klaus Petersen in den alten Häusern ihrer Ahnen sprichwörtlich abzusaufen. Denn die ehemalige Verlandungszone im Möltenorter Tal ist neuerdings begehrtes Bauland. Durch die zunehmende Flächenversiegelung, so sagen es die Anwohner, stünden die Grundstücke immer öfter unter Wasser.

Hildegard Petersen erinnert mit Fotos an die ersten Kellerüberflutungen nach dem Parkplatz-Bau 1972 im Möltenorter Tal. Quelle: Nadine Schättler

1972 war so ein Jahr, als es bei Familie Petersen im Keller erstmals richtig rund ging. Kurz zuvor wurde der Parkplatz Möltenort fertiggestellt, ein großer Eingriff in das sensible Gebiet der Niedermoorwiese – die mal Binnengewässer war – behaupten die Anwohner. „Der Entwässerungsgraben kann das Wasser bei Regen kaum noch in die Förde leiten“, meint Hildegard Petersen, Ehefrau von Klaus. 1972 stand ihr Keller knietief unter Wasser. In riesigen Bächen lief es damals von der Straße über den Hof in das Untergeschoss. Und das war nicht das letzte Mal.

Erdverschiebungen sorgen die Anwohner

Jetzt hat Familie Petersen eine neue Entdeckung in ihrem Garten gemacht: Erdverschiebungen. Seit 2017 steht neben dem hinteren Teil ihres Grundstücks in zweiter Reihe ein zweieinhalbgeschossiger Neubau mit fünf Wohneinheiten. Und nun beobachtet Klaus Petersen, wie sich sein gepflasterter Gartenweg hebt und krümmt: „Ich habe im ersten Moment einen richtigen Schreck gekriegt: Was ist denn hier los?“ Durch weitere Bebauungen befürchten die Petersens und Andrea Cederquist noch Schlimmeres.

Das Doppelhaus im Möltenorter Weg steht seit 1904 und wurde bereits von den Vorfahren der Familie Petersen bewohnt. Quelle: Nadine Schättler

„Nicht die Bauwütigen sind die Opfer, sondern wir und unsere Nachkommen“, betont Hildegard Petersen mit Nachdruck. Denn zuletzt wurde im Bauausschuss der Gemeinde die geplante Streichung von Baufenstern im Plangebiet zum Schutz der sensiblen Flächen wieder zurückgenommen, weil es laut dem Vorsitzenden Hans-Herbert Pohl (CDU) nach eingehender rechtlicher Prüfung einem „enteignungsgleichen Eingriff“ gleichkäme. „Die Frage ist, wer hier eigentlich wen enteignet“, entrüstet sich Andrea Cederquist. Es könne nicht sein, dass Möltenorter quasi gezwungen seien, ihre alten Häuser zu verkaufen, abzureißen oder neu zu bauen, um nicht im Sumpf zu versinken.

Netze hingen zum Trocknen in den hinteren Gärten

Denn nur wer neu baut, kann sich in dem sensiblen Feuchtgebiet in einer sicheren Wanne wiegen, vermuten die Anwohner. „Schon die Fischer haben gewusst, dass man hier nicht in zweiter Reihe bauen kann“, meint Klaus Petersen. Er erinnert sich an die vielen Netze, die zum Trocken in den hinteren Gärten aufgehängt wurden. Dafür reichte die feuchte Wiese allemal. Doch jetzt hätten er und seine Nachbarn den Salat.

Weil die Baufenster doch bleiben sollen, müssen sie mit weiteren Neubauten rechnen. Der Investor des Großprojekts hinter ihrem Grundstück plant ein weiteres Großprojekt, die Erteilung eines Bauvorbescheids für die geplante Wohnbebauung stehe nach Angaben des Kreises Plön „unmittelbar bevor“. Denn der Bebauungsplan, der ursprünglich alles regeln sollte, lässt auf sich warten. „Das ist wirklich prekär“, meint Andrea Cederquist und blickt auf den Neubau. „Das ganze Verfahren wurde doch aufgestellt, um genau das zu verhindern.“

Mit der Initiative „Möltenorter Tal“ wollen die Anwohner jetzt noch einmal Druck machen und die Gemeinde an ihr hoheitliches Handeln erinnern, auch wenn sie dafür rechtliche Mittel einsetzen muss. „Vielleicht gibt es noch Chancen, die baulichen Entwicklungen in diesem Gebiet herunterzufahren“, gibt sich Ulrike Schulz optimistisch. Doch der Frust ist bereits groß, ebenso wie der Neubau in zweiter Reihe. „Man spricht immer von Bürgerbeteiligung. Aber jetzt ist die Situation so, als wenn nichts gewesen ist“, beklagt Andrea Cederquist. Dabei kämpfen die Anwohner schon lange für trockene Füße in ihren Gärten und den Erhalt ihres Ortsbildes. Genau genommen seit mehr als zehn Jahren, als zum ersten Mal ein Bauleitplan das Gebiet steuern sollte.

Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU) hofft indessen, in den kommenden Gesprächen mit dem Investor in Teilen eine „gütliche Einigung“ zu erzielen.