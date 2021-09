Mönkeberg

Bei der bevorstehenden aufwendigen Sanierung der Ölpier gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für Mönkeberg. Die gute: Anwohner am Gänsekrugredder und an der Stubenrauchstraße müssen beim aufwendigen Austausch des verseuchten Pierbodens nicht mit massivem Schwerlastverkehr rechnen.

Die schlechte Nachricht: Aufwand und Kosten der Maßnahme steigen immer weiter, was auch den Druck erhöht, bis spätestens Ende des ersten Quartals 2022 mit der Sanierung fertig sein zu müssen. Gelingt das nicht, hätte das ein Finanzdesaster für die Gemeinde zur Folge. Denn in diesem Fall wäre die Frist für dringend nötige EU-Zuschüsse verstrichen – diese so genannten EFRE-Mittel für Brachflächen-Recycling in Höhe von 1,9 Millionen Euro stünden Mönkeberg theoretisch zur Verfügung.

Gründliche Munitionsräumung kostet auch mehr Geld

Verstreicht jedoch die Antragsfrist, müsste die Gemeinde einschließlich ihres Fünfzig-Prozent-Eigenanteils 3,8 Millionen Euro für die Sanierung aufbringen. Hinzu kommen noch einmal 1,1 Millionen Euro, die der Bund beisteuern soll. Das ist offenbar aber immer noch nicht alles.

Weitere 300.000 Euro Mehrkosten verursacht allein die Beseitigung dort vermuteter Munition wie Minen, Granaten oder sogar kleinerer Bomben. Ursprünglich sollte die Räumung nur an ein paar ausgewählten Stellen vonstatten gehen. „Wir haben uns aber in der Gemeindevertretung für die flächendeckende, allerdings auch teurere Variante entschieden, um bei einem späteren Verkauf der Fläche an einen Investor auf der sicheren Seite zu sein“, begründete Mönkebergs Bürgermeisterin Hildegard Mersmann auf Nachfrage den Beschluss.

Statt Lkw transportieren Schuten die Erdmassen

Das ist aber immer noch nicht alles. Auch die Erneuerung der Spundwand ist aufwendiger und teurer als gedacht. Damit die wasserseitigen Flächen nicht absacken, wird die neue Spundwand vor die alte in bis zu sieben Metern Tiefe gerammt. Erst danach kann die alte Spundwand entfernt werden.

Nicht nur aufgrund von Altlasten im Boden ist die Sanierung der Ölpier aufwendig und teuer. Auch bei der Erneuerung der Spundwände muss ein Spezialverfahren angewandt werden, damit wasserseitige Flächen nicht absacken. Quelle: Jürgen Küppers

Auch dabei bleibt es nicht. Um die Zufahrtsstraßen zur künftigen Großbaustelle und damit auch die Anwohner (vom Lärm) zu entlasten, soll der Transport großer Erdmassen beim Bodenaustausch der Ölpier nicht mit Lastwagen, sondern ebenfalls wasserseitig mit so genannten Schuten (antriebslose Lastschiffe) erfolgen. Auch diese Variante treibt nach Angaben der Bürgermeisterin die Kosten zwar weiter in die Höhe, verhindere aber Folgeinvestitionen in marode Straßen aufgrund des massiven Lkw-Verkehrs.

„Jetzt darf nichts mehr dazwischenkommen“

Wie teuer es denn nun wirklich werden könnte, vermag Hildegard Mersmann noch nicht zu sagen. Die Fachleute rechneten gerade alles zusammen. „Was ich aber sagen kann: Es wird einen ordentlichen Schluck teurer. Und dabei reden wir nicht nur von ein paar hunderttausend Euro mehr.“

Früher war die Ölpier ein Treibstofflager für Kriegsschiffe Die insgesamt rund 1,8 Hektar große Ölpier besteht aus künstlich aufgeschüttetem Boden mit Einfassung durch eine Spundwand. 1933 erwarb die Reichsmarine das Gelände am Ölberg, 1936 baute sie dort Bunker, in denen Öl für Kriegsschiffe lagerte. Von 1939 bis 1945 war das Treibstofflager in Betrieb. Zur Infrastruktur gehörten Kleinbahngleise, gemauerte Lagerflächen, ein Pump- und Heizhaus sowie eine Ölleitung vom Ölberg. Nach 1945 war das Grundstück Eigentum des Bundes, 1999 wurde es unentgeltlich an Mönkeberg überschrieben. Ansprüche an den Bund auf Räumung von Kampfmitteln oder anderen Überresten wurden im Vertrag ausgeschlossen.

Außerdem räumt die Bürgermeisterin angesichts der Zusatzmaßnahmen steigenden Zeitdruck ein. „Wir sind da schon ziemlich sportlich unterwegs. Es darf jetzt wirklich nichts mehr dazwischenkommen, was die Arbeiten aufhalten würde.“ Trotzdem rechne die Gemeinde nach wie vor mit Fördermitteln und entsprechender finanzieller Beteiligung des Bundes an den Gesamtkosten.

Vision eines Ferienparadieses auf der Ölpier

Klappt alles, soll an der laut Gemeinde „schönsten, sonnenverwöhnten Stelle der Förde mit Traumpanorama“ absehbar ein attraktiver Besuchermagnet mit Ferienwohnungen, Gastronomie, Hotels oder Wassersportangeboten entstehen (wir berichteten mehrfach). Wann, von wem mit welchem Konzept, steht aber noch in den Sternen.