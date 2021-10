Mönkeberg

Amsterdam ist es schon, London ebenso wie Madrid oder Brüssel. Und jetzt kommt Mönkeberg noch hinzu in die Großfamilie von weltweit 2200 sogenannter Fairtrade-Städte (davon 760 in Deutschland, 28 in Schleswig-Holstein).

Doch die bloße Absicht, auch auf lokaler Ebene Erzeugern von insgesamt 7700 gesiegelten Produkten faire Preise zahlen zu wollen, reicht längst noch nicht. So musste sich Mönkeberg wie alle anderen Bewerber auch zwei Jahre lang vorbereiten, um alle fünf Kriterien für den von der Initiative „Fairtrade Towns“ verliehenen Titel zu erfüllen. Aber auch dieser Titel gilt erst einmal nur zwei Jahre, danach wird die Einhaltung der Kriterien erneut überprüft.

Gastronomie, Geschäfte und Vereine mussten zum Mitmachen motiviert werden

Zu diesen Kriterien zählen neben einem offiziellen Beschluss der Gemeindevertretung die Einrichtung einer Steuerungsgruppe zur Koordination aller Aktivitäten, die Motivation von Geschäften und lokaler Gastronomie, fair gehandelte Produkte anzubieten. Ebenso dazu gehört auch die Einbindung von Schulen, Kirchengemeinden oder Vereinen sowie eine möglichst umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Laut des Vereins Fairtrade garantiere fairer Handel gerechte Preise für Produkte, die in Ländern des Globalen Südens hergestellt würden und unterstütze dort eine eigenständige, soziale und umweltschonende Entwicklung. Das Fairtrade-Siegel garantiere die Erfüllung der Standards fairen Handels.

Jetzt gibt’s sogar Eheringe aus fair gehandeltem Gold

„Eine Ablassplakette oder eine Art Beruhigungsmittel ist das mittlerweile weltweit bekannteste Sozialsiegel damit aber nicht“, stellte Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz in einer kleinen Feierstunde anlässlich der Urkundenverleihung in Mönkeberg klar. Durch den Einsatz für fairen Handel auf lokaler Ebene setze sich auch die Gemeinde jetzt aktiv für die Bekämpfung von Armut ein.

Die Zahl der Produkte steige immer weiter. Neben den Klassikern wie Kaffee (fünf Prozent Marktanteil) oder Bananen gebe es jetzt sogar fair gehandelte Blumen oder sogar Gold, aus dem zum Beispiel Eheringe hergestellt würden. „Die Ringe haben wohl etwas Besonderes, die meisten Ehen sollen immer noch halten“, witzelte Manfred Holz in seiner Festansprache.

Lob für’s Engagement gab’s auch von der Bürgermeisterin

Lob für die Fairtrade-Steuerungsgruppe unter Leitung von Claudia Zempel kam auch von Bürgermeisterin Hildegard Mersmann: „Toll, wie ihr so viele Partner für das Projekt begeistern konntet.“ Aber auch für die Gemeinde selbst sei die Teilnahme eine Art Richtungsentscheidung hin zu noch mehr Nachhaltigkeit gewesen.