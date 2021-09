Mönkeberg

Fast alles in dem kleinen Kellerraum von Klaus Jungens Mönkeberger Wohnhaus hat mit dem THW zu tun. Der Lampenfuß ist ein Holz-Zebra, die Wände hängen voll mit alten Fotos und Handballplakaten, auf dem Tisch Aktenordner mit Archivmaterial über den Rekordmeister. Klaus Jungen sorgt seit 1998 dafür, dass die sportlichen Erfolge „seines“ Vereins der Nachwelt im Gedächtnis bleiben. Hauptsächlich für diese akribische Archivarbeit wurde dem 83-Jährigen jetzt die Sportverdienstnadel des Landes verliehen.

Wie viele Fotos, Tabellen, Programmhefte, Notizen oder Artikel – zum Beispiel aus der KN-Sportredaktion oder der Handballwoche – in all den Jahren zusammenkamen, vermag Klaus Jungen nicht mehr zu sagen. Nur dass er gerade den 151. Ordner bestückt. Verwahrt werden die Dokumente in zwei großen Schränken in der Kieler THW-Geschäftsstelle.

Das von Klaus Jungen zusammengetragene Archivmaterial diente sogar als Datengrundlage für drei Bücher zum Thema Handball. Quelle: Jürgen Küppers

Seit 1948 prägt Handball Klaus Jungens Leben

Doch Klaus Jungen ist selber ein Stück Vereinsgeschichte. Schon 1948 trat er als damals Neunjähriger in den Turnverein Hassee-Winterbek ein – weil es im wörtlichen Sinn naheliegend war. Denn das Vereinsgelände befand sich nur einen Steinwurf entfernt von seinem Elternhaus.

Seitdem prägt Handball sein Leben. Erst als (Feld-)Handballspieler (bis zum 50. Lebensjahr!), später als Schiedsrichter, dann organisierte er als Leiter der THW-Handballabteilung den Spielbetrieb von insgesamt 16 Mannschaften. 1998 übernahm er schließlich die Pflege des Vereinsarchivs, das zuvor Handballlegende Fritz Westheider bis zu seinem Tod verwaltet hatte.

„Hasseer Wirbel“ machte den THW einst berühmt

Und dieses Archiv beginnt im allerersten Ordner tatsächlich mit dem Geburtsjahrgang 1923 des THW-Handballs in Kiel. Ein gewisser Hans Reinke listet minutiös Zu- und Abgänge auf und nennt die Aufstellung der ersten Mannschaft. Illustriert wird das ganze noch mit einem Foto der Mannschaft der ersten Stunde aus dem Jahr 1924.

In den Artikeln aus der Kieler Handball-Frühzeit dürfte auch der Begriff „Hasseer Wirbel“ des Öfteren auftauchen. „Denn mit diesem blitzschnellen Positionswechsel, der den THW erstmals bundesweit bekannt machte, kam die Deckung der Gegner oft ganz schön ins Schwimmen“, erklärt Klaus Jungen. Der Wirbel funktionierte offensichtlich so gut, dass er dem Verein 1948 zum deutschen Meistertitel auf großem Feld verhalf.

Zwei Jahre will er als Archivar noch durchhalten

Bis heute fiebert der gelernte Großhandelskaufmann, der es bei einer großen Krankenkasse bis zum Plöner Bezirksgeschäftsführer brachte, bei fast jedem THW-Spiel mit. Zwar nicht mehr wie früher live in der Halle („das ist mir mittlerweile zu hektisch“), aber am Fernseher. Da kann es schon mal passieren, dass der Ex-Amateurhandballer mit den Profis heutiger Tage hadert: „Die Jungs in der Deckung müssten oftmals viel schneller an die Außen, und zwar mit Ansage des Mittelmanns in der Deckung.“ Woher er das weiß? „Na, das war doch früher meine Funktion in der Mannschaft.“

Wie lange der Handball-Senior seine aktuelle Funktion noch weiterführen wird, vermag er nicht zu sagen. Zwei Jahre noch will er als THW-Archivar aber auf jeden Fall noch durchhalten. Denn 2023 würde die Handball-Abteilung des Vereins genau 100 Jahre alt. „Das wäre doch ein schönes Datum zum Aufhören.“

Material diente als Grundlage für drei Bücher

Ob das Archiv danach weitergeführt wird oder was mit den dann möglicherweise mehr als 160 Ordnern geschehen soll – Klaus Jungen weiß es nicht. Das müsse die Vereinsspitze entscheiden. Dass das Material auch außerhalb des Vereins nützlich sein kann, hat sich in der Vergangenheit bereits erwiesen. Drei Autoren nutzten Texte, Fotos, Tabellen und Notizen als Recherchegrundlage für ihre Buchveröffentlichungen.