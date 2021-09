Neue Attraktion für Familien und Urlauber an der Ostsee: In Schönberg gibt es den bundesweit ersten Movie-Geocache. Per Video und mit Hilfe von Koordinaten wird im historischen Ortskern nach dem geheimnisvollen Druiden-Stab vom „Dieb von Schönberg“ gesucht. So funktioniert das kostenlose Angebot.