Klein Barkau

Es ist 5.15 Uhr und noch stockdunkel, als der Lkw vor der Mühle in Klein Barkau hält. Er transportiert die neuen Flügel aus Stahl und Bankirai-Holz, die am Gebäude angebracht werden sollen. Die verrotteten Vorgänger standen bereits lange still und mussten im vergangenen Jahr abgebaut werden. Die neuen Flügel am Galerieholländer sollen sich zukünftig wieder drehen.

Um 4 Uhr morgens ist Marko Sobotta in Eggstedt im Kreis Dithmarschen losgefahren, wo die in den Niederlanden hergestellten Flügel weiterbearbeitet wurden. Der Fahrer der Firma Orth sitzt am Steuer eines ausziehbaren Spezialtransporters, der die 20,65 Meter langen Konstruktionen aufnehmen kann. Die Strecke ist er vorher abgefahren – um zu gucken, „ob eventuell irgendwo ein Zaun im Weg ist“, erzählt er.

Mühle in Klein Barkau nur durch Zufall entdeckt

„Ganz schön aufregend“, sagt Hartwig van der Veut, als er in der Morgendämmerung auf den Spezialtransport blickt. Er ist zusammen mit seiner Schwester Gudrun Schultz Miteigentümer der Mühle, die seine Eltern Ilse und Wolfhart Schultz 1972 gekauft hatten. Sie hatten damals die verfallene Ruine ohne Galerie und Flügel durch Zufall entdeckt, erzählt die Mutter. „Der Großvater meines Mannes hatte in Pommern eine Mühle. Als wir diese hier gesehen haben, war es Liebe auf den ersten Blick.“

Der Galerieholländer, bei der sich im Gegensatz zur Bockwindmühle nur die Kappe und nicht der ganze Korpus mit dem Wind dreht, war 1870 erbaut worden. Bis 1967 wurde noch Getreide gemahlen. Zwei Jahre später starb der letzte Müller. Ilse und Wolfhart Schultz restaurierten die Mühle Stück für Stück, ließen Galerie und Flügel anbauen. Nach dem Tod ihres Mannes 1992 machte sie weiter: Das Reetdach wurde neu gedeckt, eine neue Blitzschutzanlage eingebaut.

„Eigentlich hatten wir überlegt, eine Windrose dranzumachen“, erzählt van der Veut. Dafür hätten sie Rat von Uwe Carstens vom Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen Schleswig-Holstein und Hamburg sowie von einem Mühlenbauer eingeholt. Der habe dann festgestellt, dass die Stahlflügel angegriffen waren.

Sein Rat: Bevor man alles herunternimmt und aufarbeitet, sollte man es lieber erneuern. Zumal ein Flügel schon um ein paar Zentimeter verrutscht gewesen sei. „Wir sind sehr dankbar, dass die Kosten zu einem Drittel mit Zuschüssen vom Denkmalfonds Schleswig-Holstein und der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landschaft übernommen wurden“, bedankt sich van der Veut.

Kran hebt Mühlenflügel vom Spezialtransporter

Inzwischen beginnt der Kranführer mit seiner Arbeit. Im Licht des Sonnenaufgangs werden die Seile am ersten Flügel befestigt und dieser vorsichtig über die Bäume gehoben. Er wird vor der Mühle abgelegt, dann folgt das zweite Exemplar. Der Lkw-Fahrer verabschiedet sich.

Dann hebt das erste Exemplar wieder ab und schwebt nach oben, um im Flügelwellenkopf versenkt zu werden. „Einmal fest ziehen“, ruft Mühlenbauer Ronny Beckmann seinem Sohn Dennis unten auf der Galerie zu. Der packt die Konstruktion und drückt sie kräftig nach außen.

Von oben ertönt immer wieder ein lautes Klong: Die Flügel werden mit Holzkeilen und Halteblöcken befestigt. Danach soll das zweite Holzheckwerk am unteren Ende angebracht werden, bevor der zweite Flügel folgt.

Inzwischen haben sich die Wolken verzogen, über der Mühle wölbt sich der blaue Himmel. „Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter“, freut sich van der Veut. Bei Wind hätte man die Arbeiten verschieben müssen. Van der Veut, beruflich als Regisseur tätig, hat an diesem Tag mit Uwe Neumeister einen Kameramann mitgebracht, der die Arbeiten an der Mühle mit einer Drohne filmt.

In der Mühle ist alles original erhalten

Ilse Schultz lädt inzwischen zu einem Rundgang ein. „Alles original erhalten“, sagt sie und zeigt auf den Mehlsack, der noch an einer Schütte hängt, auf die Tafel mit den verschiedenen Mehlsorten, die alte Waage und die Mühlsteine.

Die könnten allerdings nicht mehr mit Windkraft angetrieben werden, das Gewicht würden die hölzernen Zahnräder nicht mehr aushalten. Da die alte Treppe auch schon rott ist, führt eine vom Museum in Meldorf gestiftete Wendeltreppe nach oben.

Dann zeigt sie ein Foto von 1972 mit der alten Mühle und dem Anbau, der als Speicher für die vollen Mehlsäcke diente. „Leider dürfen wir hier nicht fest wohnen“, bedauert sie. So kommen die Familienmitglieder regelmäßig vorbei, um Galerie und Fenster zu streichen und das ein Hektar große Grundstück zu pflegen. Zum Mühlentag am Pfingstmontag wollen sie öffnen, aber keine Führungen anbieten.

Draußen steht ihr Sohn und beobachtet weiter die Arbeiten am Flügel. „Auf die schmale Seite kommen noch Windbretter“, erklärt er. „Das soll ausreichen, damit sich die Flügel auch bei leichtem Wind drehen.“