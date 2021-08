Lütjenburg

Radfahrer genießen in Lütjenburg noch besondere Privilegien. Sie dürfen – außerhalb von Markttagen – auf dem Marktplatz, in der Kurzen Twiete und der Markttwiete fahren. Das führt an engen Stellen zu Konflikten mit Fußgängern und Gastronomen, die Außenplätze anbieten. Nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, die Radler zumindest teilweise schieben zu lassen.

Viola Scuteri bekommt die gefährliche Situation im Sommer jeden Tag mit. Sie und ihr Mann betreiben das über Lütjenburg hinaus bekannte Restaurant „Sandro“. Bei Sonnenschein serviert sie auch an den Tischen draußen. Es ist die engste Stelle in der Kurzen Twiete. Fahrradfahren ist aber erlaubt. Und die Radler tun es meistens auch.

Paar fährt nach Unfall einfach weiter

Jüngst kam es zu einem Unfall. Ein älteres Paar auf dem Rad fuhr einen kleinen Jungen um. Der stürzte und weinte bitterlich, erzählt Scuteri, die die Szene beobachtet hat. Sie rief dem Paar noch hinterher. Doch das fuhr seelenruhig weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Normalerweise müsste jeder merken, dass man hier absteigen sollte, um Fußgänger nicht zu gefährden, meint sie. „Manche können aber nicht mehr denken, ohne vorher Alexa zu fragen.“ Die Radfahrer sollen in der Kurzen Twiete schieben, findet sie.

Das meint auch Christiane Untiedt. Die Geschäftsfrau, die ihr Büro ganz in der Nähe hat, geht regelmäßig in ihrer Mittagspause durch die kleine Gasse. „Das da nicht noch mehr passiert ist“, beschreibt sie die gefährlichen Begegnungen zwischen Radfahrern und Passanten zu Fuß. Es ist aus ihrer Sicht einfach zu eng. „Die Radfahrer müssen absteigen“, lautet ihre Forderung an die Stadtpolitik.

Radler sind Thema im Rathaus

Im Rathaus hört man die Beschwerden. „Das ist ein Thema, das schon im Bauausschuss war“, sagt Bürgermeister Dirk Sohn. Im Gegensatz zur Plöner Ratsversammlung erlaubt die Lütjenburger Stadtvertretung den Radfahrern die Nutzung der Twieten. „Radfahrer frei“ besagen Schilder am Eingang zur Fußgängerzone.

Er will einen Vorschlag vorlegen, dass die Radfahrer zumindest teilweise zwischen Rathaus und Kurzer Twiete raus aus der Pedale müssen. Dort, wo die Passage besonders schmal ist. Es ist noch offen, was die Fraktionen der Stadtvertretung dazu sagen. Sohn bedauert es selbst ein wenig, diesen Vorschlag zu machen. Schließlich sind Gäste in Lütjenburg immer gern gesehen. „Aber das Miteinander in der Fußgängerzone funktioniert wegen einiger Radfahrer nicht immer.“