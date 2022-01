Mysteriöser Mord an dem Buchhalter von Gut Rixdorf 

Lebrade

Der Wankendorfer Lokalhistoriker Volker Griese hat die spektakuläre Geschichte recherchiert. Sie dreht sich um einen selbstgefälligen Gutsverwalter, Neid, Unterschlagung und um den ehrenhaften Buchhalter Friedrich Kerll. Als 21-Jähriger tritt er 1819 seine Stelle auf Gut Rixdorf an. Sein Vater ist Amtsrat in den Diensten der Grafen von Westphalen, zu deren Besitz das Gut Rixdorf schon damals gehört.

Gutsverwalter lässt sein Gesinde beim Unterschlagen von Geld gewähren

Er arbeitet sich gut in die Unterlagen der Gutsverwaltung ein. Zu gut, finden manche. Kerll findet heraus, dass auf dem Gut und den zugehörigen Meierhöfen Geld unterschlagen wird. Der Gutsverwalter Rixen lässt seine Untergebenen offenbar gewähren. Als Gegenleistung verlangt er von den Haushälterinnen amouröse Gefälligkeiten. So besagen es zumindest Gerüchte.

Kerll schreibt seinen obersten Dienstherren, den Grafen von Westphalen an, um ihn zu informieren, was auf seinem Gut so los ist. Doch der wendet sich seinerseits an den Gutsverwalter und spricht ihm das Vertrauen aus. Eine genaue Untersuchung der Vorwürfe ordnet er nicht an.

„Friedrich Kerll, Schreiber auf Rixdorf, dessen Körper in unserem Dorfe gefunden wurde", so beginnt die Eintragung im Lebrader Kirchenbuch über die Beerdigung des Ermordeten 1821. Quelle: hfr

Kerll steht als blamierter auf dem Gut dar und sieht sich Anfeindungen ausgesetzt. Er gibt aber nicht auf. Er will die Gerichtsbehörden in Glückstadt informieren. Sein wahrscheinlich tödlicher Fehler: Er erzählt es überall herum, dass er die Justiz einschalten will.

Erste Diagnose: „Selbstmord durch Ertrinken“

In der Nacht zum 5. Juni 1821 wird er zum letzten Mal lebend gesehen. Erst Tage später lässt der Gutsverwalter das Gelände durchsuchen. Bauern entdecken die Leiche unweit des Gutes am Neuen Teich im flachen Wasser liegend. Ein Plöner Gerichtshalter und ein Arzt eilen zum Tatort. Ob aus Gefälligkeit dem Gutsverwalter gegenüber oder aus abgrundtiefer Dummheit – sie untersuchen den toten Körper nur oberflächlich. „Selbstmord durch Ertrinken“ lautet ihr Urteil. Ein vorschnelles, wie sich später herausstellt.

In den nächsten Jahren keimen immer wieder Gerüchte auf, der Tod von Kerll wäre Mord. Es geschieht aber nichts. Bewegung kommt erst in die Sache als der Nachtwächter Büning im Rathjensdorfer Eulenkrug sturzbetrunken damit prahlt, er habe den Buchhalter umgebracht. Wieder nüchtern, entschuldigt sich Büning und widerruft sein Geständnis.

Erst fünf Jahre nach der Tat beginnen die Ermittlungen

Doch die Gerichtsbehörden sind hellhörig geworden und Ordnungen am 27. Mai 1826 die Exhumierung der Leiche auf dem Lebrader Friedhof an. Fünf Jahre nach der Tat. Zwei Kieler Gerichtsmediziner schauen sich die Knochen noch einmal genau an und finden im Schädel und Halsbereich des Toten eine Kugel und Bleischrot. Unbekannte haben Kerll damals mit zwei Schüssen in den Nacken regelrecht hingerichtet. Warum man die Einschüsse nicht gleich nach Auffinden der Leiche bemerkt hat, bleibt ein Rätsel. Sollte der Mord vertuscht werden?

Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf. Alle Bediensteten des Gutes werden verhört. Manche werden verhaftet. Zuletzt richtet sich der Verdacht gegen einen Gutsschreiber, der in eine Zelle des Plöner Schlosses gesperrt wird.

Doch ihm gelingt die Flucht. Man sucht nach ihm. Sogar Soldaten werden dafür eingesetzt. Schließlich findet man den Flüchtigen tot unter einen kleinen Brücke mit tiefen Schnittwunden im Hals. Einige Indizien deuten auf einen Selbstmord hin. Andere nicht. Zum Beispiel: Warum ist das Rasiermesser des Mannes sauber und zugeklappt in seiner Tasche? Den Behörden gelingt es nicht, den Fall genau aufzuklären. 1827 schießen sie deswegen die Akten.