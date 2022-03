Plön

Die „Kleinen Abendsegler“ sind wieder abflugbereit. Und sie können Verstärkung gebrauchen. Seit mehr als 20 Jahren gibt es diese Nabu-Kindergruppe, die sich alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag trifft. Nun gibt es freie Plätze.

Die Themen und Aktivitäten der Gruppe sind vielfältig, vor allem spielerisch können die Kinder unterschiedliche Umweltthemen rund um unsere Wälder und Gewässer, über Vögel und Insekten oder auch den praktischen Naturschutz entdecken und erforschen. Warum ist Totholz im Wald so wichtig? Wo nisten Wildbienen, wie lebt der Große und der Kleine Abendsegler oder wie kommen Gurkenfische zu ihrem Namen? Welchen Schaden richtet Müll in der Natur an und wie kann man das vermeiden? Wo brütet welcher Vogel, wie baut man ein Insektenhotel und viele weitere Fragen warten auf ihre Beantwortung.

Kinder bestimmen das Programm der Gruppe

Das Programm wird auch nach den Interessen und Wünschen der Kinder gestaltet, sodass die Gruppe eventuell auch mal Plön verlassen und Ausflüge in die nähere Umgebung machen wird.

Die jetzt wieder neu zusammengesetzte Kindergruppe wird mit einem Kennenlern-Treffen am Mittwoch, 13. April, in die neue Saison starten. Kinder von sechs bis einschließlich acht Jahren werden von den Teilnehmerinnen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) von der NABU Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle Plön, Luisa Heinisch, sowie Julie Grünberg aus dem Naturpark Holsteinische Schweiz geleitet.

Die Kosten pro Monat betragen 2 Euro. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei acht Kindern. Weitere Informationen zum ersten Treffen werden nach Anmeldung noch bekannt gegeben. Und die ist möglich bei Luisa Heinisch von der Nabu Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle in Plön unter Tel. 04522/2173 oder unter foej.ploen@umweltberatungsstelle.de