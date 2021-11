Nach Beißattacken: Die Dogge ist weg aus Lammershagen

Lammershagen

Die Bürger in Bellin atmen auf. Eine Deutsche Dogge, die mehrmals Menschen gebissen hat, ist nicht mehr bei der Halterin. Das bestätigte der Leiter der Amtsverwaltung Selent-Schlesen, Manfred Aßmann, der aber nichts über den Verbleib des Tieres wusste. Der besonders große Hund befindet sich nach Informationen der Kieler Nachrichten in Obhut eines Tierheimes.

„Die Dogge ist weg“, sagte Aßmann auf Anfrage. Die Hundehalterin hatte bis Oktober Zeit, der Behörde gegenüber einen Nachweis zu erbringen, dass sie über genügend Sachkunde verfügt, so ein Tier zu halten. Das sei nicht erfolgt. Das Amt habe mit Zwangsmitteln gedroht.

Amt vergewisserte sich, dass der Hund weg ist

Offenbar mit Erfolg. Die Halterin gab gegenüber der Behörde an, sich von dem Tier getrennt zu haben. Aßmann: „Wir haben uns auch vergewissert, dass das Tier wirklich weg ist.“ Wie die Kieler Nachrichten erfahren haben, befindet sich der Hund in einem Tierheim. Dort soll es sich bisher unauffällig verhalten.

Immer wieder Beißattacken seit vergangenem Herbst

Die Deutsche Dogge beschäftigte die Behörden seit vergangenem Herbst. Immer wieder hatte das Tier Menschen in Bellin gebissen. Dem Bürgermeister von Lammershagen, Jürgen Oelke, sind sechs solcher Beißattacken bekannt. Die Vorfälle ereigneten sich vor dem Grundstück der Hundehalterin. Offenbar wollte der Hund sein Territorium verteidigen und sprang über den Zaun.

Im Dorf erzählt man sich, dass die Frau wegen ihrer zierlichen Statur immer wieder die Dogge nicht unter Kontrolle halten konnte. In einem Fall soll das Tier sie umgerissen und an der Hundeleine mitgeschleift haben. Dabei soll sich die Halterin verletzt haben.

Das Amt Selent/Schlesen hatte auch das Veterinäramt des Kreises eingeschaltet. Nach einer gemeinsamen Begehung des Grundstücks wurde die Halterin verpflichtet, einen Elektrozaun anzubringen. Außerdem durfte sie mit dem Hund nicht mehr spazieren gehen.

Doch die zusätzliche Sicherung nützte bei dem jüngsten Vorfall auch nichts. Das Vermieter-Ehepaar betrat Anfang September das Grundstück und klingelte an der Haustür. Die Hundehalterin öffnete und die Deutsche Dogge schoss heraus. Die Frau scheiterte mit dem Versuch, das Tier am Halsband zu halten und zu bändigen.

Das angegriffene Ehepaar wusste von dem großen Hund auf dem Grundstück, aber nicht, dass die Dogge so aggressiv geworden ist. Die 60-Jährige Ehefrau fiel zu Boden. Die Dogge ließ aber nicht von ihr ab und biss sie in Taille und Kopf. Das Opfer: „Das war nicht lustig.“ Erst als ein dritter Begleiter dazwischen ging, stoppte die Attacke. Die Frau kam zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik. Das Ehepaar schaltete auch einen Rechtsanwalt ein.