Bei einem Heizölunfall in Niederkleveez (Gemeinde Bösdorf) wurden am Freitagnachmittag etwa zwei Kubikmeter Erdreich kontaminiert. Auch in der Entwässerungskanalisation haben die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bösdorf und Plön sowie vom Löschzug Gefahrgut Öl in unbekannter Menge nachgewiesen.