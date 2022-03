Eine Reihe von Sturmtiefs sorgte zuletzt für zahlreiche umgekippte Bäume in Heikendorf. Jetzt reagiert das Grünflächenamt in Schrevenborn: Wo beim nächsten Sturm Gefahr drohen könnte, werden Titanen mit der Motorsäge bearbeitet.

In Heikendorf müssen jahrzehntealte Linden ihre Baumkrone opfern

Von Nadine Schättler