Nach der Bundestagswahl: Das sind die Reaktionen aus Plön und Neumünster

Kreis Plön/Neumünster

Im Wahlkreis Plön-Neumünster hat Melanie Bernstein aus Wahlstedt (27,9 Prozent der Erststimmen) das Direktmandat an den SPD-Konkurrenten Kristian Klinck (31,4 Prozent) verloren. Für den Preetzer Studienrat stand erst tief in der Nacht fest, als die letzten Ergebnisse aus Neumünster einliefen, dass er gewonnen hat – „auch wenn die Genossen aus Neumünster schon früher sehr zuversichtlich waren“, sagt er. Den Wahlabend hatte er in Preetz begonnen, war dann nach Plön zum Kreisverband gefahren, um schließlich in Neumünster zu landen.

Herbstferien wird es für ihn nun nicht geben. „Ich habe mich vorhin von meinen Schülern verabschiedet, die morgen auf Klassenfahrt gehen“, erzählt der 42-Jährige. Eine Vertretung wird mitfahren. Denn er muss nach Berlin.

Am Dienstag findet dort die erste Fraktionssitzung statt. Und dann wird er sich dort eine Wohnung suchen. „Eine lange Eingewöhnungszeit ist nicht nötig, ich kann mich gleich meinen Aufgaben widmen“, sagt er. Denn von 2000 bis 2006 hat er bereits in Berlin gelebt, als Student der Politikwissenschaft.

Direkt gewählter Kandidat Klinck: Auf die Aufgaben in Berlin freut er sich

Freut er sich? Klinck ist sich seiner großen Verantwortung bewusst, die er als Abgeordneter trägt. Er will Impulse für die Region entwickeln, sich auch um Fördergeld kümmern. Aber ja, darauf freue er sich. Natürlich behält er seine Wohnung in Preetz. Den SPD-Fraktionsvorsitz in der Preetzer Stadtvertretung und auch den Ausschussvorsitz legt er allerdings nieder. „Mittelfristig kommt die Stadtvertretung wohl gut ohne mich aus“, erklärt er – aber entschieden sei da noch nichts.

Von Preetz geht es für Kristian Klinck nach Berlin, wo er schon einmal als Student sechs Jahre gelebt hat. Quelle: Silke Rönnau

Nur eine Wahlperiode lang hat Melanie Bernstein (CDU) die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis 6 Plön-Neumünster vertreten. Nach einer langen Wahlnacht stand fest, dass sie nicht nur ihr Direktmandat an Klinck verlor, sondern auch nicht über die CDU-Landesliste erneut in den Bundestag eingezogen ist. Es war knapp: „Mir haben ganze 70 Stimmen gefehlt. Das ist ärgerlich, aber der Wähler hat es so entschieden. Jetzt ist ein Kapitel abgeschlossen, und ich beginne ein neues“, sagte Bernstein am Morgen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche beruflichen Pläne sie hat, wollte sie noch nicht verraten. Sie könnte aber in der neuen Wahlperiode nachrücken, wenn einer der CDU-Abgeordneten den Bundestag verlassen sollte – und würde das auch gern tun, wie sie sagte.

Wahlergebnis Plön-Neumünster: Grüne liegen deutlich über Landes- und Bundesschnitt

„Das ist ein super Ergebnis für uns, auch wenn ich weiß, dass wir bei den Umfragen vorher schon mal woanders lagen“, erklärt Grünen-Kandidat Martin Drees aus Wielen (Gemeinde Wahlstorf). Man habe einen höheren Zuwachs als die SPD erreicht.

Im Wahlkreis Plön-Neumünster liege man mit 17,4 Prozent deutlich über dem Landes- und Bundesschnitt. In Neumünster habe man traditionell eher etwas schlechter abgeschnitten, dafür habe es im Amt Preetz-Land teilweise über 30 Prozent gegeben, so der 57-Jährige. Die Grünen seien mit dem Klimathema absolut aktuell. „Außerdem haben wir mit Robert Habeck ein Zugpferd.“ Das habe er bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Heikendorf erlebt.

Gunnar Schulz war für die FDP angetreten. Quelle: hfr

Zu Beginn des Wahlkampfes habe es noch nach einem Zweikampf zwischen CDU und Grünen ausgesehen. „Dass das gekippt ist, lag an Bundesthemen – da kommt man als Wahlkreiskämpfer nur schwerlich gegen an.“ Ist er enttäuscht, dass er selbst nicht über die Liste in den Bundestag kommt? Sein Schwerpunkt liege im Sozialbereich, dort sei die Gesetzgebung vor allem auf Bundesebene angesiedelt, erklärt er. „Ich hätte richtig Lust gehabt, dort mitzugestalten.“ Aber er sei bei den Grünen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder, Jugend und Familie aktiv und werde sich dort weiter einbringen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er präferiere eindeutig eine Ampelkoalition mit SPD und FDP, betont Drees. „Man könnte es dem Bürger nicht vermitteln, dass man mit einem Wahlverlierer wie Armin Laschet in die Regierung geht.“

Die Grünen hatten am Sonntagabend im Restaurant Alte Schwimmhalle in Plön gefeiert. Den Wahlkampf vor Ort bezeichnete Drees als ruhig. Wegen der Corona-Pandemie habe es wenig Podiumsdiskussionen gegeben. „Mit den Mitbewerbern war es immer ein faires und sachliches Miteinander.“

Gunnar Schulz verfolgte Ergebnisse vom Sofa aus

FDP-Direktkandidat Gunnar Schulz im Wahlkreis Plön-Neumünster ist mit seinem persönlichen Ergebnis von 9,4 Prozent der Erststimmen „sehr zufrieden“. Er freut sich auch über den Anteil von 12,0 Prozent bei den Zweitstimmen, womit sein Wahlkreis über dem Bundesdurchschnitt (11,5 Prozent) liegt.

Bereits in den vergangenen Wochen habe er an den Wahlkampfständen in der Region viel Zuspruch bekommen. „Wir haben den Rückenwind ein bisschen gespürt“, sagt er. Das liege, so Schulz, an den „klar formulierten Zielen“ seiner Partei. Den Sonntagabend hat der junge Familienvater allerdings nicht auf einer Wahlparty verbracht, sondern zu Hause mit seiner Frau den 14. Geburtstag seiner älteren Tochter vorbereitet. „Ich habe mir die Ergebnisse vom Sofa aus angeschaut und dann mit meiner Frau darauf angestoßen.“

Lesen Sie auch Zwölf Kartons mit unterschiedlichen Stimmzetteln

„Wir haben deutlich verloren, das ist schon enttäuschend“, sagt Gabi Gschwind-Wiese, die für Die Linke in den Wahlkampf gezogen ist. „Wir sind von etwas anderem ausgegangen“, gibt sie zu. Nahezu bundesweit haben sich die Ergebnisse für ihre Partei halbiert. Im Wahlkreis 6 sackten Die Linken von 5,4 auf 2,8 Prozent (Erststimmen) und von 6,5 auf 3,2 Prozent bei den Zweitstimmen. Woran das gelegen hat, werde man sich in Ruhe angucken. Den Wahlkampf beschreibt die 58-Jährige aus Blekendorf als engagiert und angenehm. „An den Wahlkampfständen sind wir sogar öfter nach Eintrittsformularen gefragt worden.“ Wir haben tolle Gespräche geführt. Für ihre Arbeit im Plöner Kreistag zieht sie keine Konsequenzen aus der Bundestagswahl. „Uns gehen die Themen nicht aus“, sagt sie.

In Giekau hat Manfred Koch FDP und Grüne überholt

Manfred Koch aus Giekau, der für die Freien Wähler angetreten ist, holte im Wahlkreis 1,8 Prozent der Erststimmen und 1,0 Prozent der Zweitstimmen. Aber in seiner Heimatgemeinde Giekau, wo er seit 2008 Bürgermeister ist, bekam er 12,9 Prozent der Erststimmen. Und ließ damit locker FDP und Grüne hinter sich. „Das ist ein tolles Ergebnis“, sagt er am Montag. „Wenn man etwas ändern will, muss man anfangen“, erklärt der Landwirt.

Der Kandidat der Alternative für Deutschland (AfD), Alexis Giersch, war nicht ganz zufrieden mit dem Abschneiden im Wahlkreis (7,4 Prozent der Zweitstimmen). „Leider konnten wir unsere Flyer nicht flächendeckend verteilen lassen, weil die Post uns boykottiert hat. Ein hohes Ergebnis für die AfD wie in Sachsen wäre natürlich schön gewesen, aber das ist in Schleswig-Holstein illusorisch“, so Giersch.

„Wir wollten Flagge zeigen, das ist uns gelungen“

Immerhin zufriedenstellend fand Jürgen Joost, Kandidat der Liberal-Konservativen Reformer (LKR), das Abschneiden seiner Partei. „Die Bundestagswahl kam nach unserem Neustart vor zwei Jahren zu früh. Aber wir wollten hauptsächlich Flagge zeigen, und das ist gelungen“, so Joost, der Bundesvorsitzende der Partei. Im Wahlkreis holte die LKR 0,1 Prozent der Zweitstimmen.

Joost ist Ratsherr in Neumünster und seit zwei Jahren Chef der LKR, die bundesweit 1300 Mitglieder hat. Joost: „Bei der Landtagswahl 2022 greifen wir wieder an, und bei der Kommunalwahl 2023 möchten wir in Neumünster die Fraktionsstärke erreichen.“

Von Silke Rönnau Anja Rüstmann