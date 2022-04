Heikendorf

In mehrere Heikendorfer Wohnungen war am 7. und 8. April eingebrochen worden. Jetzt konnte ein mutmaßlicher Täter ermittelt werden, berichtet ein Polizeisprecher.

Der erste Einbruch geschah demnach am Donnerstag gegen 11 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Roesoll. Eine Nachbarin soll den Täter beobachtet und fotografiert haben. Der Täter konnte zunächst entkommen.

In der darauffolgenden Nacht auf Freitag wollte laut Polizei ein Täter gegen 3.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Poggenbarg einsteigen. Auch dies wurde von einem Nachbarn bemerkt, der ihn verscheuchte, noch bevor der Täter ins Haus eindringen konnte.

Einen dritten Einbruch soll es nur wenig später gegeben haben. Gegen 4.50 Uhr bemerkten demnach die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Stückenberg, dass ein fremder Mann im Haus sei. Der Täter flüchtete ebenfalls unerkannt.

Heikendorf: Polizei konnte mutmaßlichen Täter fassen

Unerkannt blieb er jedoch nicht lange. Das Foto von der ersten Tat führte die Polizisten aus Heikendorf zu einem ihnen bereits bekannten 18-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass er wohl auch für die anderen Einbrüche verantwortlich sein könnte. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in der Wohnung des Beschuldigten zu den Tatorten passende Diebesware, Betäubungsmittel und ein unerlaubtes Messer.

Die Kriminalpolizei Plön hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchs in dauerhaft genutzte Privatwohnungen eingeleitet. Die Polizei Heikendorf ermittelt darüber hinaus wegen Verstößen gegen Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.