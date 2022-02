Nach zwei Jahren Pause: Lütjenburg und Hohwacht wollen wieder feiern

Lütjenburg/Hohwacht

Wegen Corona gab es in den vergangenen zwei Jahren wenig Kultur, keine großen Feste, kaum Konzerte. 2022 soll sich das rund um Lütjenburg ändern. Die Veranstalter stecken mitten in den Vorbereitungen. Kommt keine neue Virus-Variante dazwischen: Es könnte ein ganz normales Jahr werden.

„Ich habe Heißhunger, wieder Menschen zu sehen und Small Talk zu machen, und da bin ich nicht der einzige“, sagt Lütjenburgs Bürgermeister, Dirk Sohn. Zum Lütjenburger Stadtfest vom 8. bis 10. Juli erwartet er mehr Menschen als in Vor-Corona-Zeiten – wenn es die Pandemie zulässt. „Die Menschen haben einen Nachholbedarf.“

Weitere große Treffen in Lütjenburg: Der Landmarkt auf dem Marktplatz lockt im August. Ein Termin für den Herbstzauber, den die Wirtschaftsvereinigung ausrichtet, steht noch nicht fest. „Aber es wird auf jeden Fall losgehen. Wir planen gerade daran“, berichtet die Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Nicole Tronnier.

Der Kleine Kulturkreis Lütjenburg hat bisher drei Konzerte fix gemacht. Das Quartett Minguet tritt am 30. April in der Schlosskapelle auf Gut Panker auf. Seit zwei Jahren verschob sich ihr Auftritt immer wieder. Es ist ein gefragtes Klassik-Ensemble: Nach Lütjenburg spielen die vier auch bei den Kulturfreunden in Bayreuth und dem Mozartfest in Würzburg.

Am 21. Mai sind die „Berlins Four“ in der Kulturscheune in Lütjenburg zu hören. Die Vorsitzende der Kulturkreise, Ilse Allwardt, verspricht bekannte Melodien, gespielt auf hohem Niveau. Im Dezember fest gebucht ist das Trio Bidla Buh, die Comedy und Musik mischen. Allwardt: „Gekonnter Quatsch.“

Wegen Corona: Künstler fragen von sich aus nach Auftrittsmöglichkeiten

Weitere Events sind in Planung. Durch die Corona-Pause fragen offenbar viele Künstler von sich aus beim kleinen Kulturkreis an und suchen Auftrittsmöglichkeiten. Darunter sind auch große Namen, wie Allwardt berichtet.

„Ich gehe davon aus, dass das Fest stattfindet“, sagt Dirk Timmermann, Gildeoberst der Lütjenburger Schützen-Totengilde von 1719. Die Corona-Pause brachte eine Besonderheit mit: Jubiläums-Majestät Michael Scheibel (Michael uns III.-Johrhunnert-König“) trägt diesen Titel schon drei Jahre lang – einmalig in der jüngeren Geschichte der Gilde. Zwischen 6. und 8. Juni wollen die Gildebrüder einen Nachfolger ermitteln.

Hohwacht startet sportlich in die neue Saison. Beim „Marsch zum Meer“ am 30. April wandern oder laufen die Teilnehmer über 27,5 oder 55 Kilometer. Und Tourismus-Chefin Grit Wenzel organisiert wieder die Blues-, Boogie- und Folknächte. „Wir haben fast alles schon eingetütet.“ Vom 27. Juni bis zum 29. August sollen zahlreiche Bands und Künstler auftreten. Dazu gehören die „Sister Gold“, eine Frauen-Saxofon-Gruppe, die sich dem Blues, Soul und Jazz verschrieben hat. Angekündigt ist auch „Blue Wood“ aus Irland, eine Formation, die auch auf dem Schleswig-Holstein Musik Festival vertreten sein wird.

Wegen Corona spielten die Bands im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt an oder in den Restaurants. Sie wichen aus auf die Aussichtsplattform Flunder am Strand, wo sie die Zuhörer verteilen konnten.

Flohmarkt-Freunde können sich drei Termine in Hohwacht merken: Pfingsten, 2. Juli und 27. August. Die Stände sind aufgebaut auf der Wiese der mittlerweile abgerissenen Schwimmbads.

Eine Besonderheit: Erstmals bietet die Hohwachter Bucht Touristik zusammen mit der Stadt Lütjenburg vier Ateliertage verteilt über das Jahr an. 28 Künstler beteiligen sich an der Aktion.