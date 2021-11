Wenn bei einer Krebserkrankung in der Chemotherapie die Haare ausfallen, reagieren manche Frauen verzweifelt. Nicht so Simone Wolff aus Preetz: Sie verzichtete auf eine Perücke und nähte sich stattdessen bunte Mützen. Nun bietet sie einen kostenlosen Nähkursus für betroffene Frauen an.