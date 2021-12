Einmal im Jahr kürt der Naturparkverein Holsteinische Schweiz ein Naturpark-Tier. Eine Würdigung besonderer Lebewesen. 2022 fällt die Wahl auf die Rotbauchunke. In den 1980er-Jahren wäre ihre Art in Schleswig-Holstein beinahe ausgestorben. In Dannau und Rathjensdorf kommen größere Bestände vor.