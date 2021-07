Stolpe

Es geschah vor rund drei Wochen. Ein Auto erfasste eine Ricke, das Muttertier starb kurz nach dem Unfall. Günter Klebow fand das Reh erst vor wenigen Tagen am Straßenrand, der Jagdpächter geht von Fahrerflucht aus. Der Anblick war grauenhaft – nicht nur wegen der toten Ricke, deren Körper bereits verweste. Denn neben der Rehmutter lag das Kitz, und das starb erst vor wenigen Tagen. „Das Rehkitz hat wohl viele Tage neben der toten Mutter gelegen und ist erst kürzlich gestorben“, erklärt Klebow.

89 Wildunfälle in fünf Jahren registriert

Jagdpächterin Babette Ahrens zückt ihr Smartphone und öffnet die App des Landesjagdverbandes. Das dort installierte Jagdfundkataster listet viele rote Punkte entlang des Nettelauer Bahndamms auf, der als parallel zur A 21 verlaufende Gemeindestraße erst vor wenigen Jahren gebaut wurde. Allein Ahrens und Klebow, die das Jagdrecht von der Jagdgenossenschaft Stolpe gepachtet haben, meldeten in den vergangenen fünf Jahren 89 Wildunfälle. Dazu kommen weitere Zusammenstöße, die von der Polizei registriert wurden.

Es gibt nur Wildwechsel-Schilder

Für die Jäger sowie für Christoph Haberland als Vorsitzender der Jagdgenossenschaft gibt es vor allem einen Grund für die gehäuft auftretenden Unfälle: Auf der gesamten Strecke gibt es keine Tempobegrenzung. Lediglich am Anfang und am Ende des kurvigen Bereichs weisen Schilder auf einen Wildwechsel hin. „Das ist doch ein Schildbürgerstreich, hier sollte Tempo 70 gelten, dann würde es viel weniger Unfälle geben“, betont Haberland, der auch in der Stolper Gemeindevertretung sitzt. Dort wurde vor zwei Jahren ein Antrag auf Tempo 70 beschlossen. Der Kreis Plön lehnte jedoch ab.

Kreis lehnt Begrenzung auf Tempo 70 ab

Die Plöner Behörde sah keine Notwendigkeit für eine Tempobegrenzung, die Gegebenheiten in dem kurvigen Bereich seien so, dass dort nicht schneller als 70 Stundenkilometer gefahren werden könne. Haberland hat andere Erfahrungen mit dem örtlichen Straßenverkehr. „Hier wird oft sehr schnell gefahren, besonders Motorradfahrer mögen die kurvige Strecke“, erklärt der Stolper Landwirt. Babette Ahrens macht sich dabei nicht nur Sorgen um die Wildtiere.

Rehe erkennen langsamer fahrende Autos

„Wenn ein Motorrad oder ein Kleinwagen mit hohem Tempo auf ein Reh oder einen Damhirsch knallt, bleibt von den Fahrzeugen nicht mehr viel übrig“, betont die Jagdpächterin. Sie macht auf die besondere Wahrnehmung von Rehen aufmerksam: Die Tiere würden Fahrzeuge, die sich mit maximal 70 Stundenkilometer nähern, erkennen und stehen bleiben. „Schnellere Autos werden dagegen gar nicht mehr wahrgenommen, die Rehe rennen dann einfach los.“

Im Juli beginnt die Brunft der Rehe Im Juli beginnt die sogenannte Blattzeit – gemeint ist damit die Brunft der Rehe. Die Tiere sind dann so liebestoll, dass sie auch tagsüber die Straßen queren. Die Brunft der Damhirsche beginnt erst im Oktober, die Wildtiere sind dann vor allem in der Dämmerung unterwegs. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten besonders an unübersichtlichen Stellen das Tempo reduzieren.

Günter Klebow will das Heft des Handelns jetzt selbst in die Hand nehmen. In Höhe der Wildwechselkurve will der Stolper Schilder mit dem Bild eines Damhirschen und der Aufschrift „Starker Wildwechsel“ aufstellen.

„Wir haben in diesem Jahr bisher 20 Kitze auf Feldern gefunden und sie so vor dem Tod durch Erntemaschinen gerettet. Es kann nicht sein, dass sie jetzt unnötigerweise auf der Straße sterben.“