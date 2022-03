Nettelsee: Zwölf Hektar großer Solarpark entsteht an der A 21

Nettelsee

Das Windenergieland Schleswig-Holstein setzt zusätzlich immer mehr auf Sonnenenergie. Solarparks erleben einen Boom. Nun soll auch an der zukünftigen Autobahn 21 nördlich der Ortslage Nettelsee eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen, die 5100 Haushalte mit Strom versorgen kann. Ingenieur Helge Bauck von der Firma PV Konzept UG aus Nettelsee stellte sein Projekt in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung vor. Zur Entscheidung musste er den Raum verlassen, da er selbst Gemeindevertreter ist.

„Die Idee kam im Zuge der Dorfentwicklung“, erläuterte Bauck. Die Module sollen auf einer Fläche von zwölf Hektar aufgestellt werden. Der Solarpark könnte eine elektrische Gesamtleistung von zehn bis zwölf Megawatt Peak erreichen. Bezüglich der Nutzung der Fläche sowie des Aufbaus des Solarparks seien sich Vorhabenträger und Flächeneigentümer einig. Beide Parteien hätten einen langfristigen Nutzungsvertrag geschlossen.

Nettelsee: Zwölf Hektar großer Solarpark an der A 21 bringt Gemeinde Geld

Die Standortauswahl sei nach einer Prüfung der Gemeinde Nettelsee sowie ihrer direkten Nachbargemeinden nach einem Konzept erfolgt, das nach den Vorgaben eines Beratungserlasses des Landes Schleswig-Holstein erstellt worden sei.

„Die Freiflächen-Photovoltaikanlagen entwickeln sich in Schleswig-Holstein rasant. Gerade Korridore an Autobahnen und Schienentrassen sind dafür gut geeignet“, sagte Planer Malte Haack in der Sitzung. Nettelsee habe das Glück, eine geeignete Fläche zu besitzen. Auch Löptin und Stolpe hätten Flächenpotenziale.

Bauck erklärte, dass auch die Gemeinde von dem Vorhaben profitiere. „100 Prozent der Gewerbesteuer bleiben in der Gemeindekasse.“ Außerdem flössen 0,2 Cent pro Kilowattstunde in den kommunalen Haushalt, das seien rund 20.000 Euro pro Jahr.

Die Solaranlage werde aus in mehreren Reihen aufgeständerten Solarmodulen und den damit verbundenen Nebeneinrichtungen wie zum Beispiel Trafostationen bestehen, heißt es im Planungskonzept. Die Module sollen auf Gestellen aus Aluminium montiert werden. Die Modultische hätten eine Oberkantenhöhe von drei Metern und eine Unterkantenhöhe von 80 Zentimetern.

Die Gestelle sollen in den Boden gerammt werden, Fundamente seien somit nicht erforderlich. Durch diese Art des Aufbaus werde der Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt. Die Anlage werde mit einem Zaun gesichert und könne nach Ablauf der Nutzungsdauer rückstandslos entfernt werden. Die Fläche soll über die neu entstehende Dörferverbindungsstraße erschlossen werden.

Solarpark in Nettelsee soll möglichst naturnah umgesetzt werden

Der Solarpark soll laut Planung so naturnah wie möglich geplant werden. Neben einer extensiven Bewirtschaftung während der Nutzungsdauer und dem damit verbundenen Entfall von Pestiziden sollen dort natürliche Kleintierhabitate und Blühstreifen entstehen.

Für die Photovoltaik-Anlage sei eine rund 1,2 Hektar große Ausgleichsfläche notwendig, die innerhalb des Gemeindegebiets an der Nettelau – angrenzend an ein Bioverbundsystem – umgesetzt werden könne, erklärte Planer Haack. Vorgesehen seien Maßnahmen zum Moorschutz, zur Extensivierung und zum Brutvogelschutz.

Die Gemeindevertretung beschloss mit fünf Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen. Gleichzeitig soll im Parallelverfahren die Änderung des Flächennutzungsplanes vorgenommen werden. Außerdem sei mit dem Vorhabenträger ein städtebaulicher Vertrag abzuschließen, um diesen zur vollständigen Kostenübernahme zu verpflichten. In einer Einwohnerversammlung soll das Projekt detailliert vorgestellt werden.

Nach dem Aufstellungsbeschluss soll die Bauleitplanung beginnen, so Bauck. Bei gutem Verlauf des Verfahrens könne noch in diesem Jahr der Satzungsbeschluss gefasst werden, sodass das Vorhaben – abhängig von Materiallieferungen – zwischen 2023 und 2024 umgesetzt werden könnte.