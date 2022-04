Lammershagen: Erstmals eine Frau an der Spitze - So will Rebekka Schmahlfuß die Ortsentwicklung voranbringen

Mit Rebekka Schmahlfuß steht erstmals eine Frau an der Spitze in Lammershagen. An Ideen und Aufgaben mangelt es der neuen Bürgermeisterin nicht. Der bisherige Amtsinhaber hatte Mitte März seinen Rücktritt erklärt.