Der Victoriasee in Afrika ist 6497 Kilometer entfernt, der Lake Taupo in Neuseeland 17752 Kilometer, zum Vänernsee in Schweden sind es 561 Kilometer, zum Gardasee 970 Kilometer. Zum Großen Plöner See ist es einen Meter. Ein besonderer Wegweiser steht jetzt in Plön am Strandweg.