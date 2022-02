Preetz

Im November 2010 kam die erste Jugendstadtvertretung in Preetz zusammen, die danach alle zwei Jahre einberufen wurde. Die jungen Leute setzten sich in ihren Anträgen unter anderem für eine Schwimmplattform am Strandbad Lanker See, ein neues Buswartehäuschen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, den Glasfaserausbau oder einen DJ beim Schusterfest ein. Nachdem das Projekt jedoch zuletzt eingeschlafen war, soll nun die Mitbestimmung der jungen Bevölkerung mit einem Kinder- und Jugendbeirat wiederbelebt werden.

Die Grünen hatten für die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung (KJSSG) den Antrag eingereicht, dass die Stadt Preetz bis spätestens zum Fristablauf am 10. Februar einen Antrag für das Programm „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung stellt. Laut Gemeindeordnung müssten Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren, beteiligt werden, betonte Franz Furkert.

„In unserer Stadt wird in nächster Zeit vermehrt über Themen entschieden werden, die sowohl schon in naher Zukunft wie beim Mobilitätskonzept als auch erst mittel- bis langfristig wie beim Klimaschutz ihre Auswirkungen zeigen werden“, erklärte der Grünen-Vertreter. Die wichtige Gruppe der Kinder und Jugendlichen an diesen Entscheidungen zu beteiligen, sollte deshalb ein Anliegen von Verwaltung und Politik sein.

Kinder- und Jugendbeirat gibt es schon in vielen Kommunen

Eine Möglichkeit, der Jugend zu ihrem Mitspracherecht zu verhelfen, sei die Gründung eines Kinder- Jugendbeirats. In zahlreichen Kommunen Schleswig-Holsteins sei ein derartiges Gremium schon zum Teil über mehrere Jahre etabliert, so Furkert. Das Förderprogramm der Hertie-Stiftung unterstütze Kommunen dabei, eine lokalpolitische Entscheidung an Jugendliche abzugeben, ein praktisches Beteiligungsverfahren auszuprobieren und Jugendbeteiligung langfristig zu verankern, unter anderem mit professioneller Prozessbegleitung und einem Sachkostenzuschuss in Höhe von 5000 Euro.

Dafür setzte sich auch Schulsozialarbeiterin Susanne Janssen von der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) ein. Sie berichtete, dass in einem Arbeitskreis aus Schulsozialarbeitern und Jugendzentrum der Wunsch entstanden sei, einen Kinder- und Jugendbeirat für Preetz einzurichten. Es sei bereits Kontakt mit umliegenden Gemeinden aufgenommen worden, die ein solches Gremium hätten, um Ideen für die Ausgestaltung zusammenzutragen. „Es gibt engagierte Jugendliche, die Interesse haben mitzumachen“, betonte sie. „Es ist ganz viel Potenzial da.“

Aus den Zuschauerreihen ging ein THG-Schüler auf den Hinweis ein, dass die Jugendlichen wieder abspringen, wenn sie die Schule verlassen. Er meinte, dass er Mitglied bei den Pfadfindern sei, wo die Älteren, die zum Beispiel zum Studieren weggingen, immer wieder mal vorbeikämen und Tipps an die Jüngeren weitergäben. So könne er sich das auch für den Kinder- und Jugendbeirat vorstellen.

Nachwuchs für die Kommunalpolitik gewinnen

Ausschussvorsitzender Tobias Fechner (SPD) sah den Vorteil, dass man die Jugend mit der Politik vertraut machen und durch den Beirat eventuell auch Nachwuchs für die Kommunalpolitik gewinnen könne.

Wolf Bendfeldt (FWG) wies darauf hin, dass es einen Strauß an Möglichkeiten gebe, Kinder und Jugendliche – auch ohne Beirat – zu beteiligen. Dabei wies er auf die Jugendstadtvertretung hin, die von den damaligen Stadtvertretern Joachim Brunkhorst und Katy Hagelberg ins Leben gerufen worden und alle zwei Jahre angeboten worden sei. Später hatte Katy Hagelberg bis zu ihrem Tod das Projekt mit Michael Howe weiterführt. Man könnte auch die Jugendstadtvertretung wieder aufleben lassen, dann aber in geringeren zeitlichen Abständen, schlug Bendfeldt vor.

„Es gibt kein vernünftiges Argument, das gegen einen Kinder und Jugendbeirat spricht“, erklärte Hans-Jürgen Gärtner (CDU). Er sehe die Beteiligung des Nachwuchses als politische Bereicherung an. Ein Vorteil sei auch, dass die Kinder und Jugendlichen die Kommunalpolitik kennenlernen und erfahren, was Stadtvertreter, Bürgermeister und Verwaltung eigentlich machen, fügte die Grünen-Vertreterin Charlotte Reimann hinzu. Beim Antrag solle darauf geachtet werden, dass die Bewerbung aus Preetz heraussteche, beispielsweise durch Videos oder Unterstützungsschreiben von Vereinen oder Verbänden.

In seinem einstimmigen Beschluss begrüßte der Ausschuss grundsätzlich die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirats und bat die Verwaltung, Fördermittel bei der Hertie-Stiftung zu beantragen.