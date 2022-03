Heikendorf

Die Handwerker stehen auf dem Dach des neuen Jugendtreffs in Heikendorf. Die letzten Arbeiten sind gerade erst fertig geworden. Stolz blicken sowohl die Handwerker als auch Bürgermeister Tade Peetz (CDU) auf den Rohbau.

Es ist Richtfest. „Ein neues Haus hat sich erhoben“, ruft Christian Luick, Mitarbeiter des Bauunternehmens Behrend aus Heikendorf, vom Dach herunter. Mit seinen Kollegen steht er zwischen den Holzstreben des Daches und stößt auf den Rohbau an. Dann hebt er den Hammer und zerschlägt sein Glas.

Jugendtreff: Im Juni soll es fertig sein

Im Juni soll das Haus im Schulredder komplett fertig sein. Dann können sich die Jugendlichen hier treffen. „Hier ist ein super Standort“, lobt Tade Peetz. Der Jugendtreff steht direkt neben den Schulen und der Skateranlage. „Die Jugendlichen müssen ab dem Sommer nicht mehr nur auf der Skaterbahn sitzen, sondern haben auch mal ein Dach über dem Kopf“, sagt Tade Peetz und betont: „Wer in die Jugend investiert, kann zuversichtlich in die Zukunft gucken.“

Ganz so zuversichtlich läuft es mit dem neuen Jugendtreff aber noch nicht. Das Personal fehlt. Die Leitung und eine Assistenz werden noch gesucht. „Wenn Sie jemanden kennen, der hier anfangen möchte, sagen sie gerne Bescheid“, sagt Tade Peetz in einem Scherz zu den Gästen, die zum Richtfest gekommen sind. Also steht das Haus erst einmal leer, wenn es im Sommer fertig ist? „Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen“, sagt Tade Peetz. „Im Zweifel stellen wir es sonst für Flüchtlinge zur Verfügung. Küche und Bad kommen hier ja rein.“

560 000 Euro kostete der Jugendtreff. 119 000 Euro übernahm der Kreis Plön, 25 000 das Land Schleswig-Holstein. Zuvor waren die Jugendlichen in der Offenen Ganztagsschule untergebracht. „Das war eigentlich nur eine Behelfslösung, die sich über viele Jahre zur Normalität entwickelt hat.“

2018 beschlossen die Gemeindevertreter den Bau eines Jugendtreffs unabhängig von der Offenen Ganztagsschule. Als wegen der Corona-Pandemie alle Treffpunkte für Jugendliche geschlossen werden mussten, riss die Verbindung zu ihnen ein wenig ab. „Wir müssen die Jugendlichen jetzt Stück für Stück langsam wieder heranführen“, sagt Tade Peetz.

Ob der Treffpunkt eine Computerlounge, eine Bar oder ein Café bekommt, steht noch nicht fest. „Das muss dann der oder die spätere Leiterin entscheiden“, erklärt Tade Peetz.