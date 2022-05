Schönberg

Die Dachdeckerarbeiten am Hauptgebäude des Probstei-Museums in Schönberg haben begonnen. Geplant sind sie über die nächsten zwei Monate. 710 Quadratmeter Dachfläche werden von den sechs Fachleuten der Firma EKO-Bau nach alter Probsteier Bauweise komplett neu eingedeckt. Die Maßnahme wurde nach 30 Jahren aufgrund von Durchfeuchtungsschäden notwendig und kostet rund 160 000 Euro, die mit insgesamt 140 000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln bezuschusst werden.

Die Sonne schimmert leicht durch die Wolken, ein leichter Wind geht, angenehme 17 Grad – beste Bedingungen für die Reetdachdecker. Sie verarbeiten in den nächsten zwei Monaten am Dach des Probstei-Museums Reet aus Zentralpolen. Und zwar nach traditioneller Handwerkskunst und so, wie es für die Probstei üblich war, wie Hartwig Blachewitz vor Ort betonte. Der ehrenamtliche Mitarbeiter des Museums ist Ansprechpartner vor Ort, hat ein Auge auf die Arbeiten, organisiert, wenn etwas fehlt.

Altes Reet landet in 14 Containern und wird recycelt

Die Handwerker bewegen sich traditionell mittels Steckleitern auf der Dachfläche, nehmen die alten Schichten Reet herunter. Allein 14 Container wird man benötigen, um das alte Reet aufzufangen, das dann recycelt wird. Im ersten Drittel der Wetterseite des Daches liegt bereits die Unterkonstruktion des Dachstuhls frei. Der ist zum Glück unversehrt und gut erhalten, wie eine Begutachtung im Vorfeld gezeigt hatte. Doch zum Vorschein kommen die Schwachstellen, die das Dach in den vergangenen 3o Jahren erlitten hat. Einwölbungen, sogenannte Lunken werden sichtbar. Sie sorgten für Durchfeuchtungsschäden im Innenbereich des Haupthauses. Schäden an den Exponaten hatte es nicht gegeben. Die gesamte Ausstellung war vor Arbeitsbeginn mit einer durchgehenden Folie abgedeckt und so geschützt worden.

First wird besonders wettersicher gemacht

Ein Knackpunkt beim Reetdach ist vor allem der First, der am anfälligsten für Schäden ist und am ehesten Feuchtigkeit durchlässt. Deshalb haben sich die Beteiligten überlegt, den First so abzusichern, dass er nicht ganz so wetteranfällig ist. „Wir lassen die beiden Seitenflächen nicht, wie bisher, aneinanderstoßen, sondern biegen die eine Seite um, legen die andere darüber, so dass quasi eine Überlappung entsteht“, erklärte Hartwig Blachewitz. In anderen Regionen werde der First mit einer Seegras- oder Heidekrautkappe oder ähnlichem versehen, doch das entspreche nicht der Probsteier Bauweise, so Blachewitz weiter. Und die muss nach den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde eingehalten werden. „Und daran halten wir uns natürlich“, betonte Blachewitz.

Veranstaltungsfläche ist von Bauarbeiten nicht berührt

Gleichzeitig mit der Dachsanierung erfolgt auch die Sanierung der Blitzschutzanlage sowie die Reparatur, das sogenannte Putzen des Scheunendaches. Diese Maßnahme ist nicht in der Förderung enthalten und kostet die Gemeinde noch einmal 9000 Euro.

Hartwig Blachewitz ist guter Dinge, dass die Arbeiten in der geplanten Zeitdauer von zwei Monaten abgeschlossen werden können. Die für den Sommer vorgesehenen Veranstaltungen, wie unter anderem der Thing-Tag am 11. Juni, ist von den Arbeiten nicht betroffen. Die Veranstaltungsfläche bleibt frei.