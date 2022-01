Heikendorf

Der Morgen ist neblig-grau und nass, das bunte Silvester-Spektakel gerade erst vorüber. Stattdessen hat sich eine lähmende Katerstimmung wie eine Glocke über die verschlafene Küstenlandschaft am Neujahrstag in Heikendorf gelegt. An der Seebadeanstalt parkt ein weißer Pick-up mit orangeroter Warnleuchte auf dem Dach. Es ist der Dienstwagen von Christoph Suhren.

Der Mitarbeiter vom Amtsbetriebshof Schrevenborn ist Ortsreiniger in Heikendorf und an diesem Morgen alleine auf Mission, um den matschig-pappigen Silvestermüll von öffentlichen Plätzen und Wegen zu räumen. Denn im Vergleich zu früheren Jahren findet Suhren mittlerweile nur noch wenig Party-Überreste an der Förde.

Früher dauerte das Aufräumen am Neujahrstag länger

„Sonst sah das hier immer richtig schlimm aus, aber das ist lange her“, erklärt der Wahl-Heikendorfer, der seit 2006 im Heikendorfer Stützpunkt vom Amtsbetriebshof arbeitet und seitdem fast immer zum Jahreswechsel rausfährt, um für Sauberkeit zu sorgen. Früher sei er mit zwei bis drei Teams unterwegs gewesen und habe fast den ganzen Tag gebraucht, um den Müll der Silvesternacht aufzuräumen, erzählt Suhren. Jetzt ist das anders.

„Eigentlich fing das schon vor Corona an, dass es weniger wurde“, erinnert sich der Ortsreiniger, während er auf dem Fördewanderweg kümmerliche Überreste von Feuerwerkskörpern auffegt und mit einer großen Schaufel in den Mülleimer trägt. Damals habe man frühmorgens um 5 Uhr angefangen. Heute ist Christoph Suhren gemütlich um neun Uhr nach dem Sonnenaufgang gestartet. Dann wurde es auch Zeit. Denn die ersten Spaziergänger sind bereits unterwegs. Und in Quatschlaune.

Spaziergänger grüßen den Ortsreiniger freundlich

„Das finde ich nachvollziehbar“, kommentiert eine gutgelaunte Spaziergängerin die Tatsache, dass trotz Böllerverkaufsverbots und strengen Corona-Auflagen auch zu diesem Jahreswechsel wieder Raketen in den Himmel gestiegen sind. „Das gehört dazu, nur der Müll vielleicht nicht“, meint sie und marschiert fröhlich mit ihrer männlichen Begleitung weiter. Es kommen andere Leute vorbei. Viele grüßen den Ortsreiniger freundlich und wünschen – natürlich – ein frohes neues Jahr.

„Ich kenne hier einige“, erklärt Christoph Suhren, der für den Amtsbetriebshof in den Gemeinden Heikendorf und Mönkeberg viel draußen unterwegs ist. Dass er am Neujahrsmorgen auch in Gespräche verwickelt wird, stört ihn bei der Arbeit nicht weiter. „Die meisten finden es toll, was ich hier mache. Aber es gibt auch Leute, denen es nicht schnell genug gehen kann und die sich im Rathaus beschweren.“

Weniger Silvestermüll auch am Schönberger Strand Nicht nur in den Ostsee-Gemeinden Heikendorf und Mönkeberg war in diesem Jahr nach dem Jahreswechsel deutlich weniger Müll zu sammeln. Auch am Schönberger Strand hatten die Mitarbeiter vom Bauhof kaum etwas zu tun. „Das war dieses Jahr ganz entspannt“, bilanzierte der stellvertretende Bauhofleiter Jens Schildknecht. Mit zwei Leuten seien sie nach drei Stunden in ganz Schönberg durch gewesen. „Es war zu merken, dass das Feiern und Böllern durch Corona eingeschränkt ist. Wir hatten viel weniger Müll als sonst.“ Selbst die neuralgischen Punkte wie an der Seebrücke oder in der Ortsmitte blieben beinahe unberührt. Nur ein paar Flaschen und wenige Feuerwerkskörper mussten nach Angaben der Bauhof-Mitarbeiter am Neujahrsmorgen aufgesammelt werden.

Vor Corona, als es noch die große Knallerei gegeben hat, da haben Christoph Suhren und seine Kollegen erst am 2. Januar mit dem Aufräumen begonnen. „Am Neujahrstag hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, weil immer noch Menschen mit Knallern unterwegs waren.“ Auch jetzt kehrt der Ortsreiniger zunächst nur die großen Brocken beiseite: eine ausländische Feuerwerks-Batterie auf dem Schulredder-Parkplatz in Heikendorf, damit die Autos wieder freie Fahrt haben. Und Scherben auf dem Fördewanderweg. Damit sich Tiere und Menschen nicht verletzen können.

Kehrmaschine saugt den Kleinkram auf

Um die Feinheiten kümmert sich das Team vom Amtsbetriebshof mit einer automatischen Kehrmaschine später. Die Maschine soll Kleinkram und Schnipsel aufsaugen. Ohne sie, das weiß Christoph Suhren, würde es viel zu lange dauern. Besen und Schaufel hat er fürs Grobe dabei. Aber jetzt schmeißt er beides erstmal wieder auf die Ladefläche seines Pick-Ups. Zusammen mit einem großen blauen Plastiksack, der an einer Stelle angebrannt und kaputt ist. Dann fährt er weiter.

Am Hauptstrand in Heikendorf ist heute tatsächlich kein bisschen Silvestermüll zu finden. Das war vor Corona anders, weiß Suhren. Ein Stückchen weiter an einer Bushaltestelle am Heidberg entdeckt er im Vorbeifahren noch eine größere Sache. In einem Abfallbehälter haben übermütige Party-Leute Böller entzündet und das ganze Teil gesprengt. „Das können nur ausländische Böller gewesen sein“, urteilt der Heikendorfer. Für einen in Deutschland zertifizierten Knaller sei das Ausmaß zu groß.

Eigentlich will Christoph Suhren den kaputten Mülleimer gleich austauschen, aber er hat nicht das richtige Werkzeug dabei. „Das mache ich Montag“, sagt er und packt Besen und Schaufel, die er zum Auffegen des Mülleimer-Inhalts – darunter auch aufgeplatzte Hundekotbeutel – gebraucht hat, wieder ein.

Der Trend zu ausländischen Feuerwerkskörpern ist Christoph Suren nicht geheuer

Jetzt wird er den Müll auf dem Amtsbetriebshof in der Resttonne entsorgen und zu seiner Familie fahren. Zu Viert hatten sie die Silvesternacht bis drei Uhr morgens verbracht. Und selbst ein paar Raketen aus geheimen Beständen angezündet. „Das waren Feuerwerkskörper einer deutschen Firma“, erklärt Suhren. Das ist ihm wichtig. Denn der Trend zum Kauf von nicht zertifizierter Ware, den er schon vor Corona beobachtet hat, ist ihm nicht geheuer. „Die Leute kaufen fröhlich im Ausland, dabei kann das schnell gefährlich werden.“

Für den Neujahrsputz hingegen seien ausländische Batterien von der Größe eines Umzugskartons von Vorteil, verrät der Profi. Das Wegräumen erledigt sich einfach schneller. An diesem Neujahrsmorgen kann Suhren schon nach zwei Stunden Feierabend machen. Trotzdem wünscht er sich alte Zeiten zurück. „Es wäre schön, wenn die Menschen zu Silvester endlich wieder mit Nachbarn und Freunden nachts auf der Straße feiern könnten.“ Und dabei die eine oder andere Rakete entzünden. Dafür würde Christoph Suhren am Neujahrsmorgen gerne wieder längere Touren in Kauf nehmen.