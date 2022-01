Für werdende Eltern ist es in der Corona-Pandemie nicht leicht. Während in der Imland-Klinik in Rendsburg der Kreißsaal zum Jahreswechsel geschlossen werden musste, weil Mitarbeitende sich mit der Omikron-Variante infiziert hatten, läuft in der Klinik Preetz alles wie gewohnt. Es gibt sogar ein Neujahrsbaby.