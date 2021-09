Preetz

Lichter an. Vorhang auf. Nach einjähriger Coronapause startet die Niederdeutsche Bühne Preetz mit Zweckoptimismus in die neue Spielzeit. Und es gibt nicht nur was für die Augen und die Lachmuskeln: Das Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ kommt als „Theater für die Ohren“.

Peter Pan als Hörspiel

Das Tonstudio steht bereit. Die technische Ausstattung wurde mit den 3000 Euro des Ruta-Preises (wir berichteten) angeschafft. „Peter Pan lässt sich auf der Bühne schwer in die Lüfte heben“, sagt Geschäftsführerin Katharina Glau. „Aber für die Ohren klappt das.“ So wird das Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ in diesem Jahr von sieben- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen hochdeutsch eingesprochen.

Im vergangenen Jahr drehten die jungen Darsteller coronabedingt einen Film über „Des Kaisers neue Kleider“. Mit einem Emotionen- und Sprachseminar sowie einem Technikseminar werden die jungen Hörspielsprecher auf ihre ungewohnte Aufgabe vorbereitet. „Ein Hörspiel kann jeder von zu Hause aus miterleben“, sagt Katharina Glau, die mit Henning Will Regie führt. Und für die Allerkleinsten und zukünftigen Weihnachtsmärchengucker könnten Eltern „Peter Pan“ von der Homepage auf kindergeeignete Audiosysteme und Hörboxen laden. Die Kleinen seien ihr Publikum von Morgen, so Glau.

Wasserschaden ruiniert Kostüme

Mit zwei Stücken und der Silvestervorstellung ginge die Niederdeutsche Bühne vorsichtig optimistisch in die Zukunft. „Die Stücke wurden 2020 einstudiert, waren spielbereit und haben Geld gekostet, aber nichts erwirtschaftet“, so der Bühnenleiter zur Situation der Bühne. Der Abo-Verkauf fiel aus. Die Jahresfixkosten beliefen sich auf 15.000 Euro und seien teilweise durch Überbrückungshilfen erstattet worden.

Ende Juni kam es durch ein Unwetter zu einem Wasserschaden im Probenstudio. Der gesamte Kostümfundus wurde ruiniert und musste entsorgt werden. Aber personell seien die Preetzer gut aufgestellt, fügt Manfred Peters hinzu. Er rechne mit 80 Plätzen im Theater, wenn die 3G-Regel gelte. Zudem wollten auch die Erwachsenen sich im Hörspielsektor erproben und planten entsprechende plattdeutsche Projekte. Hier suche die Bühne begeisterte Mitsprecher, Beat Boxer und Geräuschemacher.

Zwei Stücke auf dem Plan

Mit der Premiere von „Lüttje Eheverbreken“ am 29. Oktober wird ein faszinierendes Verwirrspiel auf die Bühnenbretter gebracht: Nach einem mysteriösen Unfall verliert der Ehemann Gilles sein Gedächtnis und muss mit Hilfe seiner Frau Lisa mühsam sein vergangenes Leben rekonstruieren. Sagt sie die Wahrheit? Oder spielt Gilles falsch? Ein erbitterter Schlagabtausch mit überraschenden Theatercoups, bei dem das Vergangene immer wieder auf den Kopf gestellt wird.

Werner Momsen kommt erst 2022 Werner Momsen kommt später: Der Auftritt der Puppe, den die Niederdeutsche Bühne Preetz für den 21. Oktober geplant hatte, muss coronabedingt auf das kommende Jahr verschoben werden. Der neue Termin ist am 6. November 2022. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Eine Rückgabe mit Erstattung des Kaufpreises ist ebenfalls möglich. In diesem Fall können die Karten an die Niederdeutsche Bühne Preetz, Postfach 212, 24206 Preetz unter Angabe der IBAN geschickt werden, der Kaufpreis wird dann überwiesen. Karten für das in der vergangenen Spielzeit ausgefallene Stück „Lüttje Eheverbreken“ können nur an der Abendkasse gegen neue Karten eingetauscht werden – nicht jedoch gegen Silvesterkarten.

Kurzweilig, witzig und intelligent wird es Silvester mit „Wat den een sien Uul“. Eine großartige Mischung aus gefühlvoller Komödie und Gesellschaftssatire – nicht nur für Menschen in der Midlife-Crisis. Alle Karten sind ab sofort buchbar auf www.nbpreetz.de.