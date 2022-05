Preetz

Die Helfer der Preetzer Tafel brauchen jetzt selbst Hilfe: Sie suchen dringend nach neuen Räumlichkeiten, denn das bisherige Domizil in der Gasstraße ist viel zu klein geworden. Zudem verringert sich die Menge gespendeter Waren.

Die Platzprobleme begannen bereits vor vier Jahren, als die Tafel zunächst nach einem Wasserschaden und kurz danach wegen eines Brandes – beides in der darüberliegenden Wohnung – für eine Zeit geschlossen werden musste. „Seitdem können wir den Raum für die Ausgabe sowie die Küche wegen möglicher Einsturzgefahr nicht mehr benutzen. Kein Statiker traut sich, die Räume freizugeben“, berichtet Renate Beck, die im August 2020 zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Noch immer sei der beschädigte Bereich im Dach nur notdürftig mit Planen abgedeckt, eine Sanierung dürfte fällig sein.

Die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft, als kein Tafelkunde mehr die Räume betreten durfte und auch nur zwei Helfer gleichzeitig im Lager oder in der Ausgabe arbeiten durften.

Platznot führt zu langen Wegen und viel Schlepperei

„Bis zum August 2020 haben wir uns damit beholfen, fertig gepackte Lebensmittel-Kisten durchs Fenster zu reichen. Die Warteschlange davor war entsprechend lang. Doch als es kälter wurde, haben wir notgedrungen entschieden, die Ausgabe einzustellen und stattdessen Tüten mit Obst und Gemüse, Molkereiprodukten, Brot, und sonstigen Spenden zu packen und auszuliefern“, erzählt die Vorsitzende des Preetzer Tafel-Vereins.

Richtig zufrieden seien sie mit dieser Lösung nicht, „weil wir quasi bestimmen müssen, was die Kunden essen sollen. Zumindest haben wir vorher alle nach Unverträglichkeiten gefragt und wissen bei den meisten auch, was sie gerne mögen“. Natürlich werde auch Rücksicht auf religiöse Aspekte genommen. Mit diversen Kürzeln sind diese Informationen jeweils auf dem Schild mit der Kundennummer vermerkt.

„Allerdings stoßen wir langsam an unsere Grenzen, was den Arbeitsaufwand und die Schlepperei der Waren und Tüten aus den einzelnen Räumen zur Packstation, von dort in den Kühlraum und von da aus später ins Lieferfahrzeug angeht.“ Dazu kommt: „Waren es vor Beginn der Corona-Pandemie zwischen 90 und 100 Haushalte, die wir zweimal pro Woche mit frischen Lebensmitteln versorgen konnten, ist die Zahl jetzt auf 223 Haushalte gestiegen“, berichtet Renate Beck. Dazu gehörten insgesamt 570 Personen, davon rund 200 Kinder.

„Wir beobachten, dass die Anzahl Alleinstehender zunimmt, deren Rente oder Sozialhilfe nicht ausreicht“, meint Renate Beck. Auch der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine habe sich sofort ausgewirkt, mit spontan 24 Haushalten mehr – Tendenz steigend.

15 Touren pro Woche müssen akribisch geplant werden

Eine Wissenschaft für sich sei zudem die Planung der insgesamt sieben Touren zur Auslieferung der Tüten, die teilweise bis nach Schwentinental führen. Dazu kommen acht Touren pro Woche, um die Spenden von Bäckereien und Supermärkten abzuholen. „Leider nimmt die Menge gespendeter Waren ab. Das hat sicher mit den Hilfslieferungen wegen des Krieges in der Ukraine zu tun, aber wohl auch mit den gestiegenen Preisen, auf deren Basis die Händler ganz anders kalkulieren“, vermutet die Leiterin. Sie hofft, dass sie mit ihren insgesamt rund 50 Helfern bedürftige Menschen weiterhin versorgen kann und nicht etwa einen Aufnahmestopp verhängen muss.

Helfende Hände sind immer willkommen Gerade für die bevorstehende Urlaubszeit könnte das Tafel-Team zusätzliche Hilfe beim Sortieren, Packen sowie beim Abholen der Waren oder Ausliefern der Tüten gebrauchen. „Jeder kann sich mit seinen Stärken einbringen und mit der Zeit, die er zur Verfügung stellen möchte“, so die Vorsitzende Renate Beck. Wer Interesse hat, kann sich gerne telefonisch melden: 04342/851785 oder per E-Mail an info@preetz-tafel.de

Was auffällt: Trotz der Widrigkeiten wird viel gelacht im Tafel-Team. „Das wunderbare Miteinander, die Verlässlichkeit und die Bereitschaft, bei Bedarf zusätzlich einzuspringen, das macht so viel Spaß und gibt uns Kraft. Außerdem motiviert uns die Dankbarkeit der Kunden“, so die Preetzerin.

Auf jeden Fall soll die Suche nach einem neuen Domizil forciert werden. 150 Quadratmeter sollten es mindestens sein, um Platz für Lager, Kühlraum und Ausgabe zu haben. Nötig seien auch eine kleine Küche, ein kleines Büro, ein WC und Parkfläche für die Lieferfahrzeuge. Barrierefreiheit wäre wichtig, und gut erreichbar sollte es auch sein, denn Tafelkunden sind nur selten motorisiert.