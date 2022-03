Preetz

Leise fährt der Bus an. Nur das Geräusch der Reifen ist zu hören. Eine kleine Gruppe schaut neugierig durch den Innenraum und aus den Fenstern. Mit einer Probefahrt durch Preetz stellen die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) einen ihrer drei neuen Elektrobusse vor, die ab sofort im Stadtbusverkehr sowie auf den Linien von Preetz nach Kiel, Schwentinental und Kirchbarkau sowie durch das Preetzer Umland eingesetzt werden sollen.

Weitere vier Busse werden in der ersten Stufe des Konzepts für E-Mobilität im Mai ausgeliefert. Bis 2023 sollen dann in einer zweiten Stufe noch einmal 22 Busse dazukommen. „Das ist ein Meilenstein in der technischen Entwicklung der VKP“, erklärt Geschäftsführer Friedrich Scheffer.

Konzept für alternative Antriebe im ÖPNV

Das Unternehmen hat sich seit 2017 mit dem Thema Elektromobilität für den ÖPNV befasst und ein Konzept für alternative Antriebe für die Jahre 2018 bis 2033 aufgestellt. „Wir wollen sukzessive den Fuhrpark umstellen“, kündigt Friedrich Scheffer den Austausch der bisherigen Dieselfahrzeuge an.

In einem ersten Schritt wurden sieben Busse mit moderner umweltfreundlicher Antriebstechnik bestellt. Gleichzeitig wurde die entsprechende Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof in Preetz geschaffen und die Werkstatt in Schönberg ertüchtigt. Die Kosten liegen bei 4,5 Millionen Euro, davon sind zwei Millionen Euro Fördergeld, erläutert Landrätin Stephanie Ladwig in ihrer Funktion als VKP-Aufsichtsratsvorsitzende. „Die Mehrkosten gegenüber den herkömmlichen Bussen betragen eine Million Euro.“

Strom statt Diesel: 11.000 Euro pro Jahr werden eingespart

Die Betriebskosten lägen bei Diesel bei 40 Cent pro Kilometer, für den Strom bei 25,6 Cent und ohne EEG-Umlage bei 17,8 Cent. Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von rund 50.000 Kilometern pro Jahr spare man so 11.000 Euro, rechnet sie vor. „Auch wenn das nicht ausreicht, um die beim Unternehmen verbleibenden Mehrkosten bei der Investition auszugleichen, so bieten die Fahrzeuge im Betrieb neben dem ökologischen auch einen ökonomischen Nutzen.“

Jörg Onken (rechts) erläutert Stephanie Ladwig und Werner Kalinka die Funktion des Umspannwerks. Quelle: Silke Rönnau

Viele Menschen in den Städten wollten inzwischen gar kein eigenes Auto mehr haben, meint Ladwig. Da setzten auch Angebote im Kreis Plön wie Anruf-Linien-Fahrten (Alfa-Taxis) oder die Sprottenflotte mit ihren Fahrrad-Verleih-Stationen an.

„Wir tun einiges im Kreis Plön“, erklärt auch Kreispräsident Stefan Leyk. Er verweist darauf, dass es viele Menschen wegen der Kombination Wohnen und Arbeiten in den ländlichen Raum ziehe. Dafür seien nachhaltige ÖPNV-Konzepte notwendig. Die VKP trage zur CO2-Einsparung bei – bei den sieben Bussen seien es rund rund 367 Tonnen Kohlendioxid. Der Kreis sei zudem Pilotregion für Wasserstoffprojekte. „Wir brauchen sowohl Wasserstoff als auch E-Mobilität, um voranzukommen“, sagt Lutz Schlünsen, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Tourismus, mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität.

Werner Kalinka, Vorsitzender des Hauptausschusses, betont, dass man mit den neuen Angeboten die Attraktivität des ÖPNV steigere. Der Kreis habe nicht nur Alfa umgesetzt, sondern auch mehrere Buslinien von anderen Unternehmen übernommen. Doch all das koste Geld. Der Zuschussbedarf werde steigen, prognostiziert er. „Investitionen für die öffentliche Infrastruktur und Mobilität sind nicht zum Nullpreis zu haben.“ Der Bustarif werde aber nicht teurer, versichert Scheffer.

Zehn Batterien wiegen 2,5 Tonnen

Beeindruckt zeigt sich die Gruppe bei einem Blick von der Hebebühne auf das Dach des Busses, auf dem zehn Batterien à 60 Volt mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen untergebracht sind. Damit haben die Busse eine Reichweite von 280 Kilometern, berichtet Betriebsleiter Andreas Scheiner.

So sieht der Blick auf das Dach des E-Busses aus. Quelle: Silke Rönnau

Inzwischen sei eine neue Bus-Generation auf dem Weg, bei der die Akkus im Fußboden verbaut werden. Damit erhalte man mehr Platz. In den jetzigen E-Bussen könne man 84 Sitzplätze anbieten, fünf weniger als bisher.

Jörg Onken, Leiter des Betriebshofes, schließt noch das Umspannwerk auf, das zehn Ladeplätze bedient und Platz für zehn weitere bietet. Alle Busse könnten gleichzeitig geladen werden, der Ladevorgang dauere rund drei bis vier Stunden, erklärt er.

E-Bus bimmelt an Haltestellen wie eine Straßenbahn

Dann setzt er sich persönlich für die Probefahrt hinter das Lenkrad. Leise rollt der Bus vom Betriebshof auf die Straße. „Der Geräuschpegel ist extrem niedrig“, meint er. Als Warnsignal werde deshalb an den Haltestellen eine Bimmel wie in den Straßenbahnen ertönen.

Die bereits von den Kreisgremien beschlossene zweite Stufe sieht ab 2023 insgesamt 22 weitere Fahrzeuge für die Standorte Plön, Schönberg und Lütjenburg vor. Hier beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen voraussichtlich 16,3 Millionen Euro. „Das können wir aber nur umsetzen, wenn wir entsprechende Förderzusagen bekommen“, so Scheffer.