Eigentlich sollte der Kiosk am Birkenweg am 1. Mai öffnen. Doch zu lange hatte die Entscheidung der Gemeindevertreter gedauert, welchen Weg sie einschlagen will. Nun zeichnet sich ein Ziel ab.

Feri Otto übernimmt noch für eine Saison Kiosk am Birkenweg in Laboe

Öffnung Mitte Mai - Feri Otto übernimmt noch für eine Saison Kiosk am Birkenweg in Laboe

Öffnung Mitte Mai - Feri Otto übernimmt noch für eine Saison Kiosk am Birkenweg in Laboe

Von Astrid Schmidt