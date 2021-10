Impfung to go gegen Corona - Offene Impfaktion in Plön mit DRK Ostholstein: Spritzen im Minutentakt

Das Impfzentrum in der Plöner Jugendherberge schloss vor drei Wochen. Für einen Tag gastierte ein mobiles Impfteam des DRK-Ostholstein in der offenen Ganztagsschule. Die Aktion war ein voller Erfolg.