Plön

Plön-Südwest geht in großen Schritten Richtung Klimarettung. Ein energetisches Quartierskonzept ist aufgestellt, der Stadtteil 14 Monate lang genau unter die Lupe genommen worden. Jetzt liegen Zahlen vor, Lösungsvorschläge sind auf dem Tisch und warten auf die Umsetzung. Und die ist beschlossene Sache. In einem Online-Workshop sollten diejenigen, die in diesem Quartier wohnen oder Immobilien besitzen, auf den neuesten Stand gebracht werden.

Das Quartier ist der Bereich der Plöner Innenstadt bis zur Stadtschwentine (Lübecker Straße), das Plöner Schlossgebiet, die Straßenzüge im Bereich der Kreisverwaltung, des Gymnasiums Schloss Plön sowie des Berufsbildungszentrums und geht bis zum Ascheberger Parkplatz. Rund um die Konzept-Macher mit Gerrit Müller-Rüster vom Beratungsbüro, Matthias Wangelin von der Energieeffizienzagentur und dem Plöner Klimaschutzmanager Sönke Hartmann hatten sich rund 20 Interessierte zugeschaltet.

Plön-Südwest umfasst das Gebiet von der Seestraße (links) über die Straßenzüge rund um die Kreisverwaltung, das Schlossgebiet bis zur Innenstadt. Begrenzt wird es hier von der Stadtschwentine (Lübecker Straße). Quelle: Dirk Schneider/Archiv

Um was geht es? Ums Klima. Um die Reduzierung von schädlichen Treibhausgasen. Viele müssen mitmachen und weniger Energie verbrauchen, um den Klimawandel zu stoppen. Am besten durch energetische Gebäudesanierung und Umstellung auf klimafreundliche Energieversorgung. Müller-Rüster präsentierte viele Zahlen, Potenziale, Statistiken, Ausblicke. Bei der Bestandsaufnahme hatten die Konzept-Macher die Anwohner um Daten gebeten und haben auch selber gezählt. Sie kommen im Quartier Südwest auf 27 Module für Solarthermie und 161 Module bei Photovoltaik, berichtet Matthias Wangelin. „Das ist sehr wenig!“

Für die Hausbesitzer gibt es Förderprogramme

„Starten Sie Ihre persönliche Energiewende“, sagte Müller-Rüster. Um den Wärmeverbrauch einzuschränken, sollten Gebäude besser gedämmt und auf ergänzende Energiegewinnung (Photovoltaik) gesetzt werden – und die Heizung ausgetauscht werden. Das ist ein zentraler Punkt des Quartierskonzeptes. Für Hausbesitzer ist eine Sanierung teuer. „Die gute Nachricht: Es gibt Förderprogramme“, so Müller-Rüster.

Für Hausbesitzer gibt es Förderprogramme – denn eine energetische Sanierung ist teuer. Quelle: Kai Remmers/dpa

Im Quartier geht es vor allem um eine klimafreundliche Wärmeversorgung. Im Plöner Klärwerk könne eine Algenanlage die vierte Reinigungsstufe ersetzen. Das hilft nicht nur der Wasserqualität im Kleinen Plöner See. Denn es entsteht bei dem Prozess Abwärme, die das Quartier nutzen will. Das ist das Kernstück der Nahwärmeversorgung. Ein entsprechender Förderantrag wird in Kürze gestellt. Maximal 10 Millionen Euro könnten vom Umweltministerium an die Stadt fließen, ein Eigenanteil muss nicht gezahlt werden, so Prof. Rüdiger Scholz von der Universität Kiel, der das Algenprojekt wissenschaftlich betreut.

Ein anderes Konzept ersetzt diese Algenanlage durch eine Solarthermie-Anlage, die vielleicht gegenüber der Kläranlage auf einem städtischen Grundstück an der B 76 entstehen könnte. „Wir befinden uns in Gesprächen“, sagte Hartmann. „Was ist mit Geothermie fürs Wärmenetz?“, wollte Jutta Briel wissen? „Zu teuer, wenig sinnvoll, auch wegen des Grundwasserspiegels hier vor Ort.“ „Kann ich mir ein Windrad in den Garten stellen?“, fragte ein Teilnehmer. „Es gibt ja Kleinwindanlagen, aber es kommt immer auf den Standort an. Das ist eher Liebhaberei.“

Dieses Jahr entscheidet sich, ob die Fernheizung kommt

Das Interesse an einem Wärmenetz, so berichtet Müller-Rüster, ist in Plön-Südwest offensichtlich recht groß. „Was kostet der Anschluss?“, fragte eine Frau. „Günstiger als heute wird es nicht“, so Müller-Rüster. Zahlen konnte er nicht nennen, denn es gebe verschiedene Modelle für den Betrieb der Übergabestation. Der Anschluss selber mit allen Maßnahmen muss individuell geklärt werden – und wird gefördert. „Wann kann man als Hausbesitzer im Quartier damit rechnen, an die Fernheizung angeschlossen zu werden?“, wollte Rüdiger Schulz zum Zeitplan wissen. „Diese und die nächste Heizperiode schaffen wir das nicht“, so Müller-Rüster. Aber dieses Jahr wird geklärt, ob die Fernheizung kommt und wie die Betreiberstrukturen sein werden. Wird es ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Modell? Die Plöner Stadtwerke könnten in beiden Fällen mitspielen.

Mit dem Quartierskonzept, so Sönke Hartmann, „haben wir jetzt eine super Basis, um im Bereich der energetischen Sanierung und Wärmeversorgung die nächsten notwendigen Schritte gehen zu können.“ Dafür ist das Sanierungsmanagement gedacht. Im April soll es für drei Jahre die Arbeit aufnehmen und die Maßnahmen umsetzen.