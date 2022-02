Opel-Fahrer flüchtete in Preetz vor Polizeikontrolle

Preetz

Aus einer nächtlichen Polizeikontrolle wurde in der Nacht zum Donnerstag eine wilde Verfolgungsfahrt. In Preetz versuchte ein Autofahrer zu flüchten und raste davon. Es war am Mittwoch kurz vor Mitternacht, als einer Streifenwagenbesatzung der grüne Opel Corsa ohne Licht auffiel. Er fuhr von einem Tankstellengelände in der Schwentinestraße in Preetz los.

Die Beamten stoppten den Kleinwagen in der Klosterstraße. Nachdem der Fahrer kurzzeitig angehalten hatte, drückte er aufs Gaspedal und fuhr mit durchdrehenden Reifen an, sodass ein 39-jähriger Polizeibeamter zur Seite springen musste, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden.

Opel-Fahrer flüchtete durch Honigsee und Großbarkau

Der 28-jährige Fahrer des Opels flüchtete dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit, so heißt es von der Polizei, über die Landstraße 49 in Richtung B 404. Er durchquerte dabei die Ortschaften Honigsee und Großbarkau. Die Beamten folgten mit eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und Anhaltezeichen. Der 28-Jährige fuhr weiter auf die B 404 Richtung Kiel, kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten.

Die verfolgenden Polizisten gaben regelmäßig Standortmeldungen durch, so konnten Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers die Fahrbahn absperren. Der Fahrer wurde hinter der Ortschaft Boksee gestoppt. Bei seiner vorläufigen Festnahme leistete der Mann Widerstand. Er wurde schließlich auf eine Polizeidienststelle gebracht. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,00 Promille. Ein Arzt entnahm auf Anordnung der Kieler Staatsanwaltschaft eine Blutprobe. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Preetz leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Preetzer Polizeistation unter Tel. 04342/10770 in Verbindung zu setzen.