Schellhorn

Genug Potenzial für neue Baugrundstücke gibt es durchaus in der Gemeinde Schellhorn – doch es stehen einige Hürden im Weg. Manche Eigentümer wollen nicht verkaufen, manche Flächen können nur über andere Grundstücke erschlossen werden. Fest steht jedenfalls nach dem neuen Ortsentwicklungskonzept, das jüngst in einer Einwohnerversammlung vorgestellt wurde, dass die Kommune vor allem Bedarf für Single- und seniorengerechte Wohnungen hat.

Michael Helten und Yasmin Manderbach vom Planungsbüro B2K und dn Ingenieure GmbH stellten das Konzept vor, das im August des vergangenen Jahres mit Auftaktgespräch, Ortsbegehung, Bürgerforum und Erhebung der Raumbedarfe gestartet war. Im Rahmen des Workshops kristallisierten sich die Themenfelder multifunktionale Treffpunkte, Zukunftswohnen und Wohnen im Alter, Verkehr und Mobilität, Dorfgemeinschaft, Klima- und Naturschutz sowie die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als wichtige Themen heraus.

Zahl der Mehrfamilienhäuser in Schellhorn weit unter Durchschnitt

Dominierende Wohnformen im Bestand seien Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser seien weit unter Kreisdurchschnitt vertreten, heißt es im Gutachten. „Von 2013 bis heute wurden nur drei Flächen entwickelt, was relativ wenig ist“, erklärte Helten. Auf einer Zeichnung waren mögliche Bauflächen skizziert – von Baulücken über Baufenster mit vorhandenem Bebauungsplan bis zu geeigneten oder bedingt geeigneten Bauflächen.

Eine Fläche am Schwebstöcken befinde sich im Gemeindeeigentum, so Helten. Sein Vorschlag: ein städtebauliches Konzept mit der Stadt Preetz entwickeln. Doch die Erschließung müsste über Preetzer Straßen erfolgen, was die Stadt bisher abgelehnt hat.

„Es ist schon heftig, dass Vorhaben in Preetz realisiert werden, die ohne Hilfe der Nachbargemeinden gar nicht umgesetzt werden könnten, und gleichzeitig darf das Baugebiet in Schellhorn nicht über Preetzer Straßen angefahren werden“, verwies Bürgermeister Kai Johanssen unter anderem auf die Solarthermieanlage in Pohnsdorf für die Wärmeversorgung in den nördlichen Stadtteilen von Preetz. „Aber wir sind am Ball“, betonte er.

Wichtiges Thema in Schellhorn: Wohnen im Alter

Bei den Handlungsfeldern wurde unter dem Titel „Siedlungsentwicklung, Ortsbild und Bevölkerungsentwicklung“ festgelegt, die Themen „Wohnen im Alter“ und neue Wohnformen für Jung und Alt wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser stärker zu bearbeiten.

Im Fokus des Ortsentwicklungskonzepts Schellhorn steht auch die Ortsmitte mit Nahversorger und Erholungsbereich. Quelle: Silke Rönnau

Die Planer hatten festgestellt, dass die Zahl der Fortzüge aus der Gemeinde in der Altersgruppe 65 plus steigt. Das könnte daran liegen, dass viele ihre großen Häuser mit großen Grundstücken abgeben möchten, aber in der Gemeinde keine kleineren Wohnungen finden.

Mögliche Lösungen wären barrierefreie Bungalows oder Teilung von bestehenden Wohneinheiten. Yasmin Manderbach regte an, dass die Gemeinde vor der Entwicklung eines Neubaugebiets Schwebstöcken erst einmal eine Befragung zu möglichen Bedarfen unter den Bürgerinnen und Bürgern machen sollte.

Schlüsselprojekt unter dem Titel „Bildung, Soziales und Freizeit“ ist der Neubau eines Multifunktionsgebäudes mit Mensa an der Grundschule, das als kommunaler Treffpunkt dienen soll. „In Schellhorn fehlen Räumlichkeiten für 20 bis 40 Personen“, so Helten. Außerdem soll das Nikodemus-Gemeindehaus langfristig erhalten und entwickelt werden. Sollte die Kirche das Gebäude aufgeben, könnte man dort Kinder- und Jugendarbeit bündeln.

Ziel: Attraktives Ortszentrum

Weitere Themen waren ein attraktives Ortszentrum mit Erhalt und Verbesserung der Nahversorgung und ein Dorfplatz als lebendiger Begegnungsraum. Helten empfahl eine Bürgerbeteiligung gezielt zu dieser Thematik. Außerdem sollte man für die Naherholung Verweilorte mit Bänken und Tischen schaffen – gerade mit Blick auf den Fahrradtourismus. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang die Schusteracht mit ihren Rad-, Reit- und Wanderwegen. Thema war aber auch die geplante Fahrrad-Premiumroute von Plön nach Kiel. Ideen wären Mobilitätsstationen und Fahrradabstellmöglichkeiten.

Auch die Nachhaltigkeit spielte eine Rolle. Vorgeschlagen wurden eine Solardach-Offensive, Dachbegrünungen, CO2-neutrale Baugebiete mit alternativen Heizformen und Solarthermie sowie kleine Nahwärmenetze. „Da gehen Sophienhof und Hof Scharstorf mit gutem Beispiel voran“, sagte Helten.

ALFA-Taxi soll demnächst in Schellhorn starten

Ein Besucher fragte, ob man eventuell kleine Shuttles für eine bessere Mobilität einrichten könnte. Bürgermeister Johanssen wies darauf hin, dass die Linie 330 im Halbstundentakt von Preetz nach Sophienhof und im Stundentakt von Preetz nach Plön fahre. „Wir haben drei Haltestellen im Dorf.“ Außerdem solle demnächst der Startschuss für ALFA-Taxis (Anruf-Linienfahrten) in der Gemeinde Schellhorn fallen.

Das Ortsentwicklungskonzept ist auf der Amtsseite www.amtpreetzland.de nachzulesen.