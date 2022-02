Plön

Jetzt sind die Plöner gefragt und dürfen mal so richtig der Stadt die Meinung sagen. Sie können Noten vergeben. Bis zum 17. März müsste ein Fragebogen ausgefüllt werden, in dem es um die Zukunft Plöns gehen soll. Das geht handschriftlich oder online. Das „Zeugnis“ kann gemailt, per Post geschickt oder auch im Rathaus und Bürgerbüro abgegeben werden. Und: Die Umfrage ist anonym.

Hinter dieser Aktion steckt ein Ortsentwicklungskonzept, das nicht nur den Ortskern, sondern das komplette Stadtgebiet umfasst. Welche Weichen in Plön gestellt werden sollen, will die Stadt nicht alleine entscheiden, sondern holt die Einwohner mit ins Boot. Ein Hamburger Planungsbüro koordiniert alles.

Bürger von Plön können Noten verteilen: Note 1 (ausgezeichnet) bis 5 (schlecht)

Vier Seiten umfasst der Fragebogen. Eine Bewertung zahlreicher Stichpunkte kann einfach mit Noten erfolgen – von 1 (ausgezeichnet) bis 5 (schlecht), oder 0 (keine Einschätzung). Wie schätzen Plöner die Nahversorgung und den Einzelhandel ein, Sportmöglichkeiten, die ärztliche Versorgung, das Parkplatzangebot, bezahlbaren Wohnraum, den Zusammenhalt im Ort oder die Barrierefreiheit?

Ist Plöns Erscheinungsbild eher 2 (sehr gut) oder 4 (weniger gut)? Und der Zustand der Geh-, Wander- und Radwege? Wie beurteilen Plöner das Angebot für Familien, für Jugendliche und für Senioren? Es gilt, eine Menge auszufüllen, die Noten dürfen auch ganz kurz begründet werden.

Ein bisschen Träumen: Wie sieht Plön 2040 aus?

Schwer wird’s, in nur einem Satz zu beschreiben, wie der Traum von Plön im Jahre 2040 aussieht. Eine Meinung zum Strandweg, zur Innenstadt und auch zur Stadtbucht an der Eutiner Straße dürften alle haben. Nur – wie sieht sie aus? Was wünschen sich die Einwohner, was finden sie jetzt schon gut und wo sind Probleme, was fehlt?

Das Ortsentwicklungskonzept – ohne das es keinen Zugriff auf Fördermittel geben wird – soll schließlich ermitteln, wie Plön sich entwickeln kann, will oder muss. Schlüsselprojekte und Maßnahmen werden daraus abgeleitet und langfristig umgesetzt.

Bis zum 17. März wird die Befragung der Plönerinnen und Plöner dauern. Die Fragebogen werden im Stadtgebiet verteilt, im Bürgerbüro in der Langen Straße und auch im Rathausfoyer kann man sich Exemplare abholen. Den Link zum Online-Fragebogen gibt es auf www.ploen.de, dort steht aber auch ein PDF-Fragebogen zum Download bereit.

Nach der Auswertung soll es am 28. April einen öffentlichen Beteiligungsworkshop geben, vermutlich um 18 Uhr in der Aula am Schiffsthal. Für den 21. September ist die öffentliche Abschlusspräsentation geplant. Das Ortsentwicklungskonzept kostet 66 000 Euro, 75 Prozent werden gefördert, also 50 000 Euro. Bleiben an Kosten für die Stadt rund 16 000 Euro.