Preetz

Auf dem Dach von drei Schulen liegen sie schon. Und liefern jede Menge regenerative Energie, um so zur Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen beizutragen. Nun soll das Projekt der Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften in Preetz weitergeführt werden. Aber auch andere Aktionen sind denkbar.

Die Stadt Preetz entwickelt sich immer mehr zum Klimaprimus. Nach den Beschlüssen zu möglichst klimaneutralem Bauen wie beim Neubaugebiet auf der Moorkoppel und der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts wurden auf Antrag der CDU 500 000 Euro für 2020 und 2021 für PV-Anlagen bereitgestellt. „Wir hatten den Auftrag, dass wir 85 Kilowatt-Peak aufs Dach bringen sollten – das haben wir geschafft“, betont Bürgermeister Björn Demmin.

Standorte und Statik für PV-Anlagen geprüft

Nach dem Beschluss habe man zunächst Standorte angeschaut, ob sie geeignet seien und die Statik den Bau einer Anlage hergebe, so Demmin. Danach habe man die Aufträge ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten habe alles länger gedauert als gedacht. „Aber wir haben viel erreicht“, betont er.

Mittlerweile seien Anlagen auf der neuen Wilhelminenhalle an den Schulen am Hufenweg sowie auf der Friedrich-Ebert-Schule und Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule angeschlossen. Auch die Hermann-Ehlers-Schule soll noch folgen, doch man müsse dort erst einmal die verschobene Dachsanierung abwarten.

Kommunalbetrieb und Feuerwehrhaus sollen umgerüstet werden

Als Nächstes stehe die Umrüstung auf der Maschinenhalle und dem Verwaltungsgebäude des Kommunalbetriebs auf dem Programm. Der Auftrag sei bereits erteilt. „Wenn die Anlage läuft, ist das Ziel mit 88 Kilowatt-Peak mehr als erfüllt.“

Dafür habe man 350 000 Euro inklusive Voruntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen – wo beispielsweise ein zusätzlicher Speicher Sinn mache – ausgegeben. Die Gutachten seien erfreulich gewesen: „Das Geld, das wir heute für Technik ausgeben, bekommen wir über Einsparungen und den Verkauf des überschüssigen erzeugten Stroms auch wieder herein.“ 

„Wir hatten den Auftrag, dass wir 85 Kilowatt-Peak aufs Dach bringen sollten – das haben wir geschafft“, sagt Björn Demmin, Bürgermeister in Preetz. Quelle: Silke Rönnau

Für 2022 wurden weitere 300 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Damit sollen die bereits mit PV-Anlagen ausgestattete Kindertagesstätte Leuchtturm mit einem Speicher nachgerüstet und das Feuerwehrhaus mit einer PV-Anlage ausgestattet werden, so Demmin. Auch auf dem Gründach der neuen Kita Rasselbande seien bereits die Halterungen für PV-Anlagen mit eingebaut worden. Als nächste Liegenschaft soll die Schwimmhalle betrachtet werden, kündigt er an.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Natur und Klimaschutz wurde angemerkt, dass eine von der Stadtvertretung angedachte Ausdehnung städtischer Aktivitäten auf den Dächern anderer Eigentümer eine wirtschaftliche Tätigkeit wäre, für die zusätzliches Personal und gegebenenfalls die Gründung eines wirtschaftlichen Betriebs notwendig wären. Doch in der Diskussion wurde schnell deutlich, dass es kein Interesse an einem Eigenbetrieb gibt.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder auch darin, dass es vorrangig um das Ziel des Klimaschutzes und erst in zweiter Linie um Rentabilität geht.

Weiteres Handlungsfeld kann Wärmeversorgung sein

Man könne auch darüber debattieren, ob man das Geld für andere Maßnahmen umwidmen kann wie beispielsweise eine deutlich effizientere Wärmeversorgung, so Demmin. „Es ist wichtig, dass wir bei der CO2-Einsparung große Schritte machen, zum Beispiel durch den Einbau von Wärmepumpen.“

Um den Schülerinnen und Schülern das Projekt anschaulich zu vermitteln, können sie auf einem Display im Schulgebäude genau verfolgen, wie viel Strom gerade durch Sonnenenergie erzeugt wird. Ein Speicher sei natürlich teurer, aber deutlich besser, gerade wenn die EEG-Umlage sinke, meint der Verwaltungschef. Wo ansonsten ein Netzbezug erfolgt wäre, könne jetzt der grüne Strom eingespeist werden.

Die Amortisationszeiten lägen voraussichtlich bei zwölf bis 15 Jahren. Die Installation der Module könnte sich jedoch auch schneller rechnen als gedacht. „Je teurer der Strom, desto mehr amortisieren sich die Anlagen.“