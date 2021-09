Preetz

Sascha und Birthe Thiel erzählen eine melancholische Geschichte über eine Frau, die zum Geist wird und sich verliebt. All das machen sie auf einer Bühne, die kaum mehr als einen Meter breit ist. Das Ehepaar aus Schleswig mit ihrem Mini-Theater „Thé Âtre Mont d’Hiver“ ist Teil des Preetzer Papiertheater-Treffens. Wie kamen die beiden ehemaligen Hörfunk-Journalisten dazu?

Das Papiertheater ist Birthe Thiel förmlich in die Wiege gelegt. Ihre Eltern Barbara und Dirk Reimers gründeten 1988 das Preetzer Treffen. Schon als Kind lenkte Thiel die Papierfiguren, sprach die Stimmen auf Kassenrekorder ein.

Sie revoltierte nicht gegen das, wozu ihre Eltern sich förmlich „verhaftet“ hatten. Ihr jugendlicher Aufstand war ein anderer. Ich habe damals gesagt: Jetzt will ich etwas eigenes.“ So mit 16 Jahren schrieb sie ihr erstes Stück „Der Hexentanz“.

Sascha Thiel fremdelte zunächst mit dem Papiertheater

Nach einer berufsbedingten Spielpause fing sie 2012 wieder an. Ihr Mann musste mitziehen. „Ich habe anfangs damit gefremdelt“, gibt Sascha Thiel zu. Nur ein paar Hilfsarbeiten wollte er zunächst machen. Eigentlich. Das Papiertheater ist heute seinen Leidenschaft. Das Stück „Ghost Side Story, das das Ehepaar in Preetz aufführt, stammt von ihm.

Eine junge Frau stirbt in London durch einen deutschen Luftangriff und verwandelt sich in einen Geist. Zurück bleibt ihr verzweifelter Verlobter. Jahrzehnte später kauft der Enkel des Mannes das Haus, in die Frau als Geist umhergeht. Beide verlieben sich ineinander. Doch wie kommen Geist und Mensch zusammen? Sascha Thiel: „Das Ende der Geschichte ist offen.“

Papiertheater ist für Birthe Thiel etwas ganz Besonderes in einer digitalen Welt, in der mit immer mehr Technik immer mehr Aufmerksamkeit erzeugt werden soll. Papiertheater ist für sie die „Reduktion auf das Wesentliche“. Es ergreift die Menschen — auch Kinder, von denen sie befürchtet hat, sie würden während der Vorstellungen nur aufs Smartphone schauen. Das Gegenteil ist der Fall.

Eine Taschenlampe als Flak-Scheinwerfer

Ein Beispiel: Sascha Thiel leuchtet zu Beginn mit einer Taschenlampe an die Wand hinter der Bühne. Der weiße Lichtkegel sieht aus wie ein Flak-Scheinwerfer. Er zieht eine Pappe mit der Silhouette eines Fliegers durch das Licht, dass das Flugzeug als Schattenwurf im Scheinwerfer erscheint. Alle Gäste im Publikum sehen es, wie es gemacht wird. Aber alle sind in der Illusion gefangen. Vielleicht steckt eine Sehnsucht der Menschen nach dem Nichtperfekten dahinter.

„Papiertheater ist mit den einfachsten Mitteln faszinierend“, sagt Sascha Thiel. Es reiche ein bisschen Papier, Licht und die Sprache, um die Menschen zu verzaubern. Das Papiertheater stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In jedem gutbürgerlichen Haus war eine Bühne zu finden. Birthe Thiel: „Das war die Fernsehunterhaltung der Biedermeier-Zeit.“

Sorgsam wählen die Thiels die Musik zum Stück aus. Es muss passen. Bei „Ghost Side Story“ erklingt ein mystisches Stück von Jean-Michel Jarré, mit Bombendetonationen untermalt, wenn das deutsche Flugzeug angreift. Wenn sich die Geisterfrau und der Enkelsohn näher kommen, ist das romantische Stück „One Hand, one Heart“ aus der „West Side Story“ zu hören. Wenn sich die Papierfigur in ihr Papierbett legt, singen die Eurythmics „Sweet Dreams“.

Sie ist heute Pressesprecherin bei einer Sparkasse, er Manager in einem privaten Radiounternehmen. Papiertheater ist Hobby für sie. Einmal im Monat treten sie durchschnittlich im Winter auf, auf Familienfeiern etwa. Ganz selten versammeln sich mehr als 25 Zuschauer vor der Mini-Bühne.

„Thé Âtre Mont d’Hiver“ kommt am 22. Oktober mit dem Stück „Himmelsstürmer“ ins Probstei Museum nach Schönberg. Das Ehepaar Thiel erzählt dann mit den Papier-Schauspielern die Geschichte der Ballonfahrt.