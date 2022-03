Parfüm für fast 5000 Euro in Plön gestohlen

Auf Parfüms hatte es offensichtlich ein Ladendieb abgesehen – dreimal griff er in einer Plöner Drogerie am Markt zu. Die Polizei konnte den 33-jährigen Kieler jetzt am Bahnhof schnappen. Auch eine mutmaßliche Mithelferin ermittelten die Beamten. Sie kommt aus Schwentinental.