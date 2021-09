Barsbek

Paula Gruhn sitzt frisch frisiert an ihrem kleinen Küchentisch und freut sich. Nicht allein darüber, dass sie an diesem Mittwoch 100 Jahre alt wird. „Das werden heute doch schon viele“, sagt sie bescheiden. Aber darüber, dass sie in diesem hohen Alter selbstständig in ihrer eigenen Wohnung leben kann und im Kreise ihrer Familie dieses Jubiläum begehen kann. Eines ist ihr besonders wichtig: „Im Kopf bin ich topfit.“ Ihr Tipp für ein langes Leben: „Immer etwas zu tun haben, zufrieden sein und eine fröhliche Natur“.

„Fallen ist keine Schande, nur liegenbleiben“, verrät Paula Gruhn ihr Lebensmotto. So hat sie es immer gehalten, Höhen und Tiefen gemeistert, Schicksalsschläge und Krankheiten durchgestanden, sich immer wieder aufgerappelt. Sie wurde in Kiel geboren, verlor früh beide Elternteile.

Das Hochzeitskleid hat sich die Jubilarin einst geliehen

Als Waisenkind kam sie im Alter von elf Jahren nach Wisch zu ihrer Schwester, arbeitete später beim Bauern auf dem Feld, verdiente sich mit Rübenhacken und Saubermachen ein paar Groschen. 1948 heiratete sie ihren Ehemann Bruno. Den gelernten Schuster hatte sie „bei Ruser auf dem Tanzboden“ kennen gelernt. „Die Hochzeit war nur im ganz kleinen Kreis, das Hochzeitskleid war geliehen. Aber dafür war unsere Silberhochzeit ein tolles Fest“, weiß Paula Gruhn noch. Da wurde kräftig gefeiert und getanzt. „Wir gingen viel zum Tanz in den Dörfern wie Krokau oder Wisch.“

1968 zogen sie nach Barsbek, mieteten dort die Wohnung und brachten sich ein in die Dorfgemeinschaft. „Wir hatten immer ein offenes Haus“, erinnert sich die Seniorin. Nicht nur, weil die Leute ihre Schuhe zum Besohlen und Reparieren brachten und wieder abholten, sondern auch weil sie Handarbeiten für andere Leute machte, mit denen sie ein wenig Geld verdienen konnte. „Einen Beruf hatte ich ja nicht, also musste ich mir etwas einfallen lassen. Ich habe für die Wollspinnerei gestrickt, Taschentücher umhäkelt, Strümpfe und Handschuhe gestrickt“, erzählt Gruhn.

Tante Paula wusste immer Rat

1980 starb ihr Mann und von da an meisterte sie ihren Alltag allein. Eine gute Hilfe dabei war die gute Nachbarschaft im Dorf, wie sie betont. Eigene Kinder waren dem Ehepaar Gruhn verwehrt geblieben. „Aber ich hatte trotzdem immer welche hier. Irgendetwas gab es immer. Wenn einer seinen Handschuh verloren hatte, habe ich gesagt, komm, setzt dich her, und dann hab ich ihm einen neuen gestrickt.“

„Tante Paula“ wusste immer Rat, und so praktisch veranlagt ist Paula Gruhn bis heute. Denn weil heute die Augen nicht mehr so mitmachen, lässt sie sich einfach von den Nichten und Neffen die Zeitung vorlesen. Ihre Lebensfreude hat sie schließlich nicht verloren und ist am aktuellen Geschehen nach wie vor interessiert.

Selbstständig und mobil in hohem Alter

Auch wenn Paula Gruhn diesem Jubiläum nicht so viel Bedeutung beimessen möchte, hält sie doch mit Freude die Einladungskarte zu ihrem Jubiläum in Händen, das in Witt`s Gasthof in Krummbek gefeiert wird. Ihre angeheiratete Nichte Ilka Schadebrodt hat sie dem Anlass entsprechend gestaltet und vorbeigebracht.

Jeden Tag kommt ein Familienmitglied und schaut nach der betagten Dame. Doch die ist froh über ihre Selbstständigkeit, legt kleine Strecken mit dem Rollator zurück und ist so auch an der frischen Luft unterwegs. „Weite Wege gehe ich nicht mehr, aber ich will in Bewegung bleiben. Ich bin noch kein Fall fürs Pflegeheim“, sagt die Jubilarin selbstbewusst.