Schwentinental

Lange mussten die Kinder und Erzieher auf diesen Moment warten. Jetzt können sie endlich in die ehemaligen Pavillons der Volkshochschule an der Grundschule am Schwentinepark einziehen.

Das Spielzeug steht schon bereit. Die Gummistiefel hängen an der Wand. Die ersten Kinder haben ihre Utensilien in die Schränke geräumt. Bald soll noch das Klettergerüst draußen vor dem Eingang aufgestellt werden. Eine Sandkiste soll entstehen und der Rasen gesäht werden.

Pavillons: Container kosteten 200 000 Euro

„Das war eine teure Tasse Tee“, bilanzierte Bürgermeister Thomas Haß sichtlich erleichtert, dass die Pavillons nun endlich fertig sind. Im Haushalt waren 1,1 Millionen Euro für den Umbau eingeplant. „Ob das am Ende ausreicht, müssen wir mal sehen.“ Der Umbau hatte sich immer weiter verzögert. Der Grund: Handwerker- und Materialmangel. „Auf manche Ausschreibungen hat sich einfach niemand gemeldet“, erzählt Thomas Haß.

Die Stadt musste schnell handeln, als im vergangenen Jahr klar wurde, dass die Pavillons nicht rechtzeitig fertig werden. Auf dem Parkplatz des Freibades stellte die Kommune Container für die Kinder auf. Das Provisorium bestand am Ende ein halbes Jahr. Die Stadt kostete das 200 000 Euro extra.

Doch das musste sie in Kauf nehmen. Schwentinental steht unter Druck, weil immer mehr junge Familien mit Kindern hierher ziehen. Für die Stadt bedeutet das: mehr Kitaplätze schaffen. 660 Plätze gibt es aktuell.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders schön war es in den Containern nicht. „Der Fußboden war kalt. „Im Winter konnten wir dort nur mit Schuhen laufen“, sagt Kitaleiterin Iris Kränz. Eine Spielfläche draußen fehlte. „Wir hatten zwar den Schwentinepark direkt vor der Tür, aber wir mussten immer alle gemeinsam rausgehen“, erklärt die Kitaleiterin. Wollte mal ein Kind nicht nach draußen, musste es trotzdem mit.

Stört der Kindergarten die Schüler nebenan?

Das ist jetzt Geschichte. Insgesamt 60 U- und Ü3-Kinder können nun in die Pavillons ziehen. Dazu sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die neuen Räume sind modern und hell. Waschküche, Küche, Büro, Spielräume – alles ist neu. Und so riecht es auch noch. Nur das Internet und die Heizung funktionieren nicht richtig. Einige Räume sind sehr warm, andere eisig kalt. „Unser Büro ist wirklich richtig kalt, obwohl die Heizung auf fünf steht. Im Atelier hingegen steht die Heizung auf drei, und es ist eigentlich schon zu warm dort“, erzählt Iris Kränz.

Auch draußen muss noch einiges gemacht werden, bevor die Pavillons wirklich fertig sind. Die Kinder stört das nicht. „Sie haben hier vor den Pavillons schon im Matsch gespielt, weil sie sich so gefreut haben“, erzählt Iris Kränz.

Ganz so frei können die Kinder nach den Ferien draußen wahrscheinlich nicht mehr spielen. Die Schulen sind direkt nebenan. Das laute Spielen, Rufen und Lachen der Kinder könnte die Schüler und Schülerinnen beim Unterricht stören. „Wir haben schon ein paar Gespräche mit den Lehrern geführt. Wir müssen einfach gegenseitig Rücksicht nehmen“, sagt Iris Kränz. Ob das auch klappt, könne sie jetzt noch nicht sagen. Sie ist aber zuversichtlich. „Es sind ja nicht immer alle 60 Kinder gleichzeitig draußen.“

Aber reichen die Kitaplätze nun aus? Wahrscheinlich nicht. Geplant wird bereits eine weitere Kita am Seniorenheim St. Anna. Ob noch mehr Kitas nötig werden, müsse man abwarten. Wie viele Kinder in den nächsten Jahren nach Schwentinental kommen, könne bisher noch niemand sagen, erklärt Thomas Haß. „Wir können uns die Geburtenrate angucken und daraus unsere Schlüsse ziehen. Aber wir wissen nicht, wie viele junge Familien noch nach Schwentinental ziehen.“ Die Stadt sei dabei, eine Prognose für die kommenden Jahre aufzustellen.