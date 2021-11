Preetz

Wo sonst fröhliches Kindergeschrei durch die Räume hallt, herrscht jetzt absolute Stille. Die kleinen Stühle sind hochgestellt, die Spielsachen weggeräumt. In einer Ecke liegt eine einsame Puppe. Der Kindergarten Leuchtturm in Preetz – die einzige Einrichtung im östlichen Stadtgebiet – kann derzeit keine Mädchen und Jungen betreuen. Grund ist zu wenig Personal.

Zuletzt wurden noch 31 Kinder betreut

Eigentlich sind in der Kita vier Gruppen untergebracht. „Zuletzt wurden noch 31 Kinder betreut“, erzählt Bürgermeister Björn Demmin. Es gab mehrere Krankheitsfälle. „Weil wir personell nicht voll besetzt waren, konnten wir die Gruppenstärke nicht aufrechterhalten.“ Nachdem auch die Leiterin krankheitsbedingt für längere Zeit ausgefallen sei, habe man das nicht mehr auffangen können.

In Absprache mit der Heimaufsicht seien die Kinder in die im vergangenen Herbst eröffnete Kita Rasselbande am entgegengesetzten Ende der Stadt umgezogen. Denn dort stünden noch Gruppenräume zur Verfügung, weil der Kindergarten ebenfalls wegen Personalmangels noch nicht voll belegt gewesen sei. Außerdem habe sich die eigentlich freigestellte Leiterin in der Rasselbande bereit erklärt, im Gruppendienst zu arbeiten. Die Regelung sei zunächst bis zum 31. Dezember befristet.

Neustart zu Jahresbeginn geplant

„Wir planen, die Verlegung nicht zu verlängern“, betont Demmin. Man versuche, ein neues Team für den Leuchtturm aufzustellen. Eine Erzieherin und eine sozialpädagogische Assistentin habe man bereits gefunden, weitere Bewerbungsgespräche sollten in der Woche noch geführt werden.

„Wir sind optimistisch, dass die Kita zu Beginn nächsten Jahres wieder an den Start geht“, so der Bürgermeister.

Der vorübergehende Umzug war auch Thema in der Einwohnerfragestunde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung (KJSSG). Die Eltern wollten wissen, wie es zu der ungleichen Personalsituation in den Kitas Rasselbande und Leuchtturm kommen konnte.

Gesa Timmermann, Büroleitende Beamtin im Rathaus, erläuterte, dass sich die Anzahl der Kräfte im Leuchtturm durch Kündigungen und Schwangerschaften sukzessive reduziert habe. Darüber hinaus versuche man, bei der Bewerbung von pädagogischem Personal auf die individuellen Wünsche nach bestimmten Kitas einzugehen. Man nutze bereits Zeitarbeitskräfte und würde verrentete Kräfte als Springkräfte reaktivieren.

Stadt bietet kostenlose Schwimmhallenbesuche an

Die Eltern fragten auch, welche Maßnahmen die Stadt Preetz ergreife, um Personal langfristig an die Kita Leuchtturm zu binden. Dazu werde ein Konzept ausgearbeitet, um auch mit den Individualwünschen der Bewerbenden eine dauerhafte Bindung zu ermöglichen, so Gesa Timmermann. Man habe ein Attraktivitätsprogramm gestartet. Die Stadt Preetz sei an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gebunden, allerdings sei man großzügig bei der Bewilligung von Fortbildungen und ermögliche den Mitarbeitenden kostenlose Schwimmhallenbesuche.

Es laufe inzwischen eine Dauerausschreibung für Personal in den städtischen Kitas. Die Stadt Preetz würde bei Eignung von Zeitarbeitskräften auch eine Auslösesumme zahlen, um sie zu übernehmen. Außerdem würden Plakate und Flyer in den städtischen Liegenschaften und an der Fachschule für Sozialpädagogik verteilt. Vorgesehen ist die Teilnahme an Jobbörsen. Es sei jedoch festzustellen, dass der Fachkräftemangel an den Kindertagesstätten nicht nur ein Problem der Stadt Preetz sei.

Gesa Timmermann erklärte, dass man im ständigen Austausch mit der Heimaufsicht sei. Auf die Befürchtung der Eltern, dass die Verlegung ein Dauerzustand werden könnte, betonte sie: „Es ist ausdrücklich nicht geplant, die Kindertagesstätte Leuchtturm zu schließen.“