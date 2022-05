Pflanzenflohmarkt in Preetz: Ein Paradies für Gärtner

Preetz

Händler Norbert Petersen hat alle Hände voll zu tun. „Haben Sie noch Rote Beete“, fragt eine Kundin. Doch Norbert Petersen muss abwinken. „Die sind schon weg“, antwortet er. Auch seine Kohlsorten sind bereits stark dezimiert. „Wenn ich gewusst hätte, dass hier so viel los ist, hätte ich mehr mitgebracht“, sagt er.

Der Ascheberger ist zum ersten Mal auf dem Markt in Preetz. „Ich glaube, ich bin der einzige, der hier Gemüse- und Kräuterpflanzen verkauft“, sagt er. Morgens um sieben kam er auf den Markt, um seinen Stand aufzubauen. „Ich habe nur so viel mitgebracht, wie in meinen Wagen passt. Mit dem Andrang habe ich nicht gerechnet. Sonst wäre ich zweimal gefahren.“

Es ist bereits der 13. Pflanzenflohmarkt in Preetz. Hobbygärtner und kommerzielle Händler verkaufen hier ihre Ware. Doch es gibt nicht nur Pflanzen. Auch Deko, Apfelsaft, Öl, Bratwurst und Mutzen werden angeboten. „Wir sind sehr glücklich und freuen uns, dass wir nach der langen Corona-Pause wieder Veranstaltungen verbunden mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Preetz anbieten dürfen“, sagt Organisatorin Hanne Schlapkohl vom Verein Schusterstadt Preetz.

Für Christa Arpe ist es bereits eine Tradition, dass sie ihre selbstgebastelten Heufiguren hier verkauft. „Eigentlich wollte ich dieses Jahr gar nicht mehr kommen“, sagt die 86-Jährige. Sie wollte sich ein wenig zurückziehen. „Aber Hanne Schlapkohl rief mich an – und dann ließ ich mich überreden.“

Pflanzenflohmarkt: Christa Arpe bastelt alles selbst

Pferde, Eulen, Katzen, Igel, Vögel – Christa Arpe bastelt alles selbst aus Heu. Und das seit 25 Jahren. Damals haben sie und ihre Tochter auf einem anderen Markt Heufiguren entdeckt. „Meine Tochter sagte zu mir, das kannst du auch“, erzählt Christa Arpe. Sie probierte es aus. „Angefangen habe ich mit einer Maus“, sagt sie. Das Heu dazu mähten sie selbst auf ihrem Land. „Für die kleinen Tiere braucht man vor allem junges Gras. Bei den größeren Tieren eher das stabilere ältere“, erklärt sie.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie übte viel und probierte andere Figuren aus. „Für ein Pferd zum Beispiel hat mein Mann mir ein Gestell gebaut“, sagt sie. Darum wickele sie das Heu. Das müsse feucht sein, damit sie es besser wickeln kann. Fünf Stunden braucht sie, bis ein Pferd fertig ist. Augen, Pferdedecke und Zaumzeug kauft sie in einem Bastelladen, um das Tier zu dekorieren.

Ein Stückchen weiter hat Angelo Angeles seinen Stand aufgebaut. Er verkauft sein Öl aus Griechenland. „Ich bin halber Grieche und habe in Griechenland eigene Bäume“, erzählt er. Schon seit Generationen kultiviert seine Familie Olivenbäume in Pilion, im Osten des griechischen Festlands.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Bilder.

Im November wird er wieder hinfahren. Dann ist Ernte. Das sei in Griechenland immer eine besondere Zeit. „Wie beim Wein spielen beim Olivenöl Sorte und Reifegrad bei der Ernte eine tragende Rolle für Geschmack und Konsistenz“, erklärt er und gibt noch einen Tipp an Köche: „Um die feinen, duftigen Aromen unverfälscht zu erhalten, sollten die verfeinerten Öle nicht erhitzt werden, sondern erst kurz vor dem Servieren über die Speisen geträufelt werden.“

Taglilien: Gabriele Behrens ist süchtig danach

Neben Angelo Angeles hat Gabriele Behrens ihren Stand aufgebaut. Sie bietet Taglilien an. „Das sind Pflanzen für den faulen Gärtner“, erklärt sie und lacht. Jeden Tag komme eine neue Blüte, die je nach Sorte bis zu 30 Zentimeter Durchmesser haben könne.

Taglilien sind das Hobby von Gabriele Behrens. 480 verschiedene Sorten hat sie in ihrem Garten. „Eigentlich hatte ich immer viele Rosen“, erzählt sie. Aber als deren Blütezeit zu Ende war, habe ihr Garten kahl ausgesehen. „Taglilien blühen immer dann, wenn die Rosen gerade aufhören“, sagt sie. Sie wurde ein Fan von dieser Pflanze. „Mittlerweile ist es schon fast eine Sucht“, sagt sie.

Lesen Sie auch Planung 2022: Preetz will wieder Schusterfest feiern – aber nur eintägig

Begeistert ist auch Kundin Melanie Hempler aus Preetz von den Taglilien. „Ich habe selbst welche zu Hause“, erzählt sie. Eigentlich war sie zum Pflanzenflohmarkt gekommen, um Stauden und Rosen zu kaufen. Beim Stand von Gabriele Behrens blieb sie aber auch stehen. „Das ist tolle Pflanzen“, sagt sie.