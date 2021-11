Plön

Plön. Die Cafeteria des Plöner Gymnasiums ist längst abgerissen und in das alte Fachgebäude umgezogen. Aber nur vorübergehend. Denn jetzt geht es mit dem Bau einer neuen Mensa voran. Am Montagnachmittag war Grundsteinlegung auf dem bereits vorhandenen Fundament. Der Erweiterungsbau wird dreigeschossig, denn auf die Mensa obendrauf kommen weitere Klassenräume. Im Herbst 2022 könnte die Cafeteria wieder umziehen, dann soll das Gebäude fertig sein.

Gut 15 Millionen Euro werden in und ans Gymnasium in der Prinzenstraße gesteckt worden sein, wenn im Sommer 2023 alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Mit kaputten Fenstern im denkmalgeschützten Altgebäude direkt an der Straße fing alles an. Das ist ein paar Jahre her. „Wir setzen ein Zeichen für die Zukunft“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig beim kleinen Festakt. Denn es sei wichtig, in die Bildung zu investieren. „Es soll ein Wirkungsort mit Wohlfühlcharakter entstehen“, so Ladwig.

Kreispräsident Stefan Leyk dankte allen Beteiligten, dass man sich noch im Bauzeitenplan befindet. Denn die Bedingungen sind schwer – von Corona über Rohstoffmangel bis zu gut gefüllten Auftragsbüchern der Firmen. Weitere Baumaßnahmen an Schulen im Kreis Plön stehen noch an. Leyk erwähnte Heikendorf und Lütjenburg.

Erster Neubau war im Januar 2020 fertig

Doch nun ist Plön an der Reihe. Als erstes wurde mitten auf dem Schulhof der Neubau eines Naturwissenschaftlichen Fachgebäudes hochgezogen. Das Gebäude mit grün-weißer Verkleidung war im Januar 2020 fertig. Die Baukosten: 5,6 Millionen Euro. Nach Abzug von Fördermitteln blieben für den Kreis Plön noch 3,4 Millionen Euro zu zahlen.

Im März dieses Jahres startete dann am Hauptgebäude der Umbau und die Sanierung des Dachgeschosses. Damit einher geht die barrierefreie Erschließung aller Geschosse. Das Gymnasium bekommt einen Personenaufzug. Außerdem gibt’s kleinere Eingriffe im Kellergeschoss. Macht zusammen 3,9 Millionen Euro. Dank Förderung bleiben für den Kreis 1,63 Millionen Euro. Im Herbst 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Ebenso die für den aktuellen Erweiterungsneubau „Mensa mit Klassenräumen“, für den Montag der Grundstein gelegt wurde. 5 Millionen sind geplant – ohne Fördermittel. Das Gebäude schließt die Lücke zwischen kleiner (zurzeit Lagerfläche) und großer Turnhalle, dem Musiktrakt und der neuen Aula. Insgesamt entstehen hier 1373 Quadratmeter Räumlichkeiten – auch barrierefrei.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Fotos von der Grundsteinlegung am Plöner Gymnasium:

Wenn das alles abgeschlossen ist, wird das alte Fachgebäude am anderen Ende des Schulhofes abgerissen. Geplant ist das fürs Frühjahr 2023. Im Sommer müssen dann noch die Außenanlagen neu gestaltet werden. Die Kosten dafür sind auf eine Millionen Euro geschätzt.

Eine Maske kam mit in die Kupferröhre

Zur Grundsteinlegung – im November keine ganz gemütliche Veranstaltung – waren nicht nur Kreistagsabgeordnete, Ministeriumsvertreter und Plöns Bürgermeister Lars Winter erschienen, auch einige Lehrer und Schüler des Gymnasiums standen mit auf der Baustelle, um Zeuge zu werden, wie die Kupferhülse versenkt wird. Ladwig und Leyk hatten schon die üblichen Unterlagen wie Baupläne, eine aktuelle Tageszeitung und auch ein paar Geldmünzen eingefüllt. Dachdecker Marcel Schwark wollte die Röhre zulöten – als Stephanie Ladwig eine Anregung aus dem Publikum aufgriff. Aus ihrer Handtasche zog sie eine (frische) medizinische Mund-Nase-Bedeckung und stopfte sie mit hinein. Ein weiteres Zeitzeugnis…

Der Brauch der Grundsteinlegung will es so, dass es drei Hammerschläge auf die gemauerten Steine gibt. Mit entsprechenden Sprüchen. „Mache das Haus den Bauherren zufrieden“, sagte die Landrätin, der Kreispräsident hämmerte zu „Möge es guten Nutzen bringen“. Als Dritter wäre Bürgermeister Lars Winter an der Reihe gewesen. Dem Zweck des Neubaus angemessen übergab er den Hammer an eine der Schülerinnen. Anna von Klinggräff (17) aus der 12. Klasse schloss deshalb den symbolischen Akt mit den Worten „Den Benutzern sei Glück und Freude beschieden.“