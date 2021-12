Plön

Gutes tun ist ganz einfach. Die Plöner und die Lütjenburger Tafel haben an vier Standorten wieder Wunschbäume geschmückt. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren, deren Eltern von den Tafeln unterstützt werden, durften Wunschzettel schreiben. Wer helfen möchte, pflückt sich solch einen Zettel, packt ein Weihnachtspaket (bis 15 Euro) und lässt dann Kinderaugen strahlen.

Zum Beispiel die von Amy-Sophie (9), die so gerne ein Malbuch und vielleicht einen kleinen Schminkkasten hätte. Wesam (10) hofft auf eine Armbanduhr, und Charlotte wünscht sich Badelatschen. Der sechsjährige Maxim hat auf seinen Wunschzettel Spiele geschrieben – für zwei oder drei Personen. Und Sophia (6) möchte so gerne Perlen zum Kettenbasteln haben.

Wer zaubert Martha Spielzeug ins Weihnachtspäckchen?

Wofür Martha (3) einen Zauberstab haben möchte? Vielleicht um sich damit ihren zweiten Wunsch, nämlich etwas von Lego, zu erfüllen. Das könnte jetzt aber auch jemand übernehmen, der Marthas Zettel am Wunschbaum in der Plöner Tourist-Info im Bahnhof findet, abnimmt und dann ein Weihnachtspäckchen fertig macht.

Wunschbäume stehen auch bei Famila in Lütjenburg, bei der VR Bank in Wankendorf und in Ascheberg. Jeweils vor Ort werden die Päckchen bis zum 10. Dezember entgegengenommen. Die Tafel sammelt alles ein und macht bei den letzten Ausgaben vor dem Weihnachtsfest in den einzelnen Standorten dann Bescherung.

„Wir hatten in der Tourist Info schon viele Nachfragen, wann die Wunschzettel an den Baum gehängt werden“, erzählt Caroline Backmann, die Stefan Thomsen am Freitag beim Schmücken des Tannenbaumes im Bistro im Bahnhof tatkräftig unterstützte. In Plön wurden mehr als 30 Zettel ausgefüllt. „So wenige Kinderwünsche wie in diesem Jahr habe ich noch nie gesehen“, sagt Thomsen.

Zahl der Tafelkunden ist zurückgegangen

Die Zahl der Tafelkunden ist an allen vier Standorten im Laufe des Jahres auch rückläufig. Vor einem Jahr waren es rund 800, „jetzt haben wir nur etwas mehr als 500 pro Woche.“ Thomsen ist aufgefallen, dass vor allem viele Ältere nicht mehr zur Essensausgabe kommen. „Vermutlich aus Angst, oder auch aus Demut“, mutmaßt er. „Ich wünsche mir, das auch ältere Damen und Herren sich nicht zurücknehmen, Unterstützung anzunehmen“, sagt Thomsen.

Allerdings ist auch die Warenmenge, die die Tafel Woche für Woche an Bedürftige verteilt, seit Beginn der Pandemie zurückgegangen. „Deshalb freuen wir uns besonders über Spenden.“ Auch weitere Unterstützer, Fahrer und Beifahrer, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sind bei der Plöner Tafel gern gesehen.

Zurück zu den Wunschbäumen. Sara-Sophie (12) wünscht sich Ohrstecker mit Pferdemotiv, Omar (6) hätte gerne Gummistiefel und ein Spielzeugauto. „In Plön können die Pakete in der kommenden Woche zu den Öffnungszeiten der Tourist Info abgegeben werden“, sagt Caroline Backmann. Sie weist darauf hin, das im Gebäude 2G gilt. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 6 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch von 6 bis 9 Uhr können also Wünsche erfüllt werden. Wie der von Joudi (12), die Füller und Federtasche notiert hat.