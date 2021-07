Plön

Bei einem Badeunfall an einer Badestelle am Großen Plöner See starb am Sonnabend in den frühen Abendstunden ein dreijähriger Junge – trotz intensiver Reanimationsversuche. Das teilte die Polizei mit. Eine Zweijährige konnte reanimiert werden. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Das Unglück ereignete sich auf einem Campingplatz in Plön. Ein Betreuungsteam kümmerte sich um die Eltern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zu diesem tragischen Ereignis kommen konnte.