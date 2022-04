Plön

Das war ein teures Fahrmanöver. Ein 86-jähriger Autofahrer muss 12.000 Euro Strafe wegen versuchter Nötigung und schwerer Körperverletzung zahlen. Das Amtsgericht erkannte den Mann für schuldig, im Juli vergangenen Jahres einen 47-Jährigen zweimal mit seinem Wagen angefahren zu haben. Der Senioren leugnete alles und sprach von „Grimmschen Märchen“.

Es begann alles ganz harmlos. Der 47-jährige Zeuge wartete zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn auf einem Parkplatz am Marktplatz in Preetz im Auto auf seine Tochter. Die beiden bemerkten, wie es laut knirschte und ein Auto wenige Meter entfernt wackelte.

Beim Ausparken Nachbarauto beschädigt

Sie schauten sich das näher an. Die Situation: Der Pensionär versuchte auszuparken. Das war wegen eines offenbar kurzfristig abgestellten Containerfahrzeugs schwierig. Fünfmal streifte der Angeklagte dabei den Nachbarwagen, der auf der ganzen Seite Kratzer hatte.

„Das sah so aus, als ob er einfach losfahren wollte“, sagte der 47-Jährige vor Gericht aus. Um eine Unfallflucht zu verhindern, stellte er sich vor den Wagen des Mannes. Sein Sohn sollte mit dem Senior sprechen. Der aber ließ die Seitenscheibe oben. Zweimal fuhr der Angeklagte ruckartig gegen das Knie des Zeugen, der sich bei dem Fahrmanöver eine Prellung zuzog.

Die Verhandlung war schwierig, weil der 86-Jährige nur noch schwer hört. Immer wieder forderte der Richter die Zeugen auf, lauter zu sprechen: „Brüllen sie mich ruhig an. Ich bin ihnen nicht böse.“ Immer wieder drehte der Vorsitzende mit Blick auf die Zeugen in der Luft an einem imaginären Lautsprecherregler.

Der Angeklagte stritt rundweg ab, einen Wagen beschädigt zu haben. Das Verhalten der Zeugen schilderte er als jugendlichen Unsinn. „Die wollten Ärger machen. Ich dachte zuerst, die sind betrunken.“ Einen Unfall kann es gar nicht gegeben haben, weil sich niemand später bei ihm gemeldet habe.

Einsicht ist nicht die Sache des früheren Regierungsdirektors, der von einer hohen Pension lebt. „Das ist von vorn bis hinten gelogen“, kommentierte er die Aussagen, die er „ungeheuerlich“ fand. Die Polizei, die vor Ort die Anzeige aufnahm, will er nicht wahrgenommen haben. „Da war kein Polizist.“ Auch ein Hinweis des Richters auf das Protokoll eines Preetzer Beamten überzeugten den Mann nicht.

Angewidert war der ehemalige Staatsdiener vom Plädoyer des Staatsanwaltes. Das letzte Wort des Angeklagten: „Ich hätte nie gedacht, dass ein Jurist so etwas zu mir sagt. Wenn ich jetzt etwas sagen müsste, könnte man mir das als Beleidigung auslegen.“

Der Richter verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 120 Euro. Er muss seinen Führerschein für ein Jahr abgeben, auch wenn er seinen Wagen schon vor einigen Monaten verkauft hatte.