Plön

Ein Feuer schreckte in der Nacht zu Mittwoch die Bürger in der Plöner Altstadt auf: Ein Friseursalon in der Langen Straße brannte aus. Die Feuerwehr evakuierte sechs Personen, die in den Wohnungen darüber leben. Ein Feuerwehrmann verletzte sich nach Angaben des Plöner Wehrführers Kai Böhrens bei den Aufräumarbeiten am Fuß.

Gegen 0 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzleitstelle ein. Wegen der engen Bebauung in der Altstadt alarmierte der Einsatzleiter Rüdiger Stramm sofort die Nachbarwehren aus Bösdorf und Ascheberg nach. Das geschah, um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben, weil die Feuerwehr im Innenangriff gegen die Flammen vorging.

Feuerwehr öffnet das Dach, um besser löschen zu können

Auch die Betriebsküche des Friseursalons ging in Flammen auf. Der Dachstuhl wurde teilweise zerstört. Die Feuerwehr öffnete von einer Drehleiter aus das Dach, um an Glutnester heranzukommen.

Dankbar ist Feuerwehr-Chef Böhrens der Fielmann-Akademie. Die Evakuierten konnten kurzfristig dort ein Obdach finden. Es ist nicht der erste Großbrand an dieser Stelle. In den 80er-Jahren brannte das Vorgängergebäude nieder, in dem ein Kinosaal und eine Disco untergebracht waren.

Durchgängige Betondecken verhinderten Schlimmeres

Die Baukonstruktion des neuen Nachfolgerbaus verhinderte Schlimmeres. „Wir hatten hier durchgängig Betondecken. Wenn es ein typischer Bau der Altstadt mit viel Holz gewesen wäre, dann hätten wir richtig ein Problem gehabt“, so Wehrführer Böhrens. So konnte die Feuerwehr den Brand innerhalb von drei Stunden bezwingen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

In Mitleidenschaft gezogen wurde auch eine Wohnung über dem Friseursalon. Brandrauch beschädigte die Einrichtung. Rauch quoll auch in die benachbarte Postfiliale.

Schon kurz nach Einsatzende begannen die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr verständigte einen Glaser aus Preetz, der noch in der Nacht provisorisch die durch die Hitze zerstörte Fensterfront ersetzte. Eine Sanitärfirma kümmerte sich um Heizung und Wasserversorgung.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamte schauten sich noch am Mittwoch den Friseursalon an. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.